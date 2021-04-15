Деятели культуры – про театры под замком, искусство онлайн и политический COVID

Международный день культуры отмечается 15 апреля. В Молдове действует режим ЧП и все концертные залы и театры закрыты для посещения публики, что для творческих коллективов подобно пытке.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Для многих в Молдове стал тяжелым бременем введенный в стране режим чрезвычайного положения. Он принес немало лишений в том числе и отечественным артистам, которым запретили выступать на публике.

Отсутствие столь необходимого живого общения со зрителем, который к тому же платит за билет, а значит, позволяет творческим коллективам зарабатывать на свое обеспечение – все это практически "обесточило" жизнь отечественных служителей музыкального и театрального искусства. Однако они не сдаются и находят новые формы взаимодействия с публикой. В Международный день культуры они рассказали, как переживают сложные условия пандемии и как, несмотря ни на что, находят в себе силы продолжать работать и надеяться на лучшее.

Александр Петров, директор театра "С улицы Роз":

— Мы пока все будние дни мы транслируем на сайте театра и на странице в YouTube ретроспективу наших спектаклей. Продолжаем репетировать. У нас на выпуске спектакль "Двое на качелях" в постановке Евгения Богнибова. Готовим еще одну премьеру – "Пение – скука" в постановке московского режиссера Сергея Пухлякова.

Открою секрет. Мы запускаем онлайн-платформу online.teatr.md, на которой будем показывать новые спектакли и продавать билеты на них. Пока наши программисты работают над этим ресурсом. Не знаю, потянут ли наши системы, но мы планируем выходить онлайн. И даже если этого не получится технически осуществить, то будем записывать спектакль и монтировать его по ходу. То есть не сидеть и не верстать потом, как это делают в кино, а проводить монтаж вживую с помощником режиссера, сидящим за пультом. Будет выставлено несколько камер, чтобы максимально приблизить зрителя к ощущению живого общения и акцентировать его внимание на определенные моменты игры.

Неизвестно, когда нам дадут возможность выступать на публике, а театр должен работать и зрители – видеть новые постановки. Идею с платформой вынашивал с августа, потому что прекрасно понимал, что пандемия у нас не закончится.

© Sputnik / Mihai Caraus Театр "С улицы Роз"

Нам удалось отыграть на публике только три спектакля "Короля Лира", мало людей его увидели. И мы его собираемся запустить также в наш онлайн-театр. И даже когда нам наконец-то позволят выступать на публике, то эту платформу мы будем использовать для показа ретроспективных спектаклей с выдающимися артистами нашего театра, в том числе с теми, кто уже ушли из жизни.

Жанна Тудосе, музыкальный секретарь Органного зала:

— Наш заработок зависит от продажи билетов. И если публика не может приходить на концерты, то и наш коллектив не может зарабатывать. А концертный зал должен как-то себя финансово обеспечивать.

Кроме денежного вопроса, есть и другой. Мы хотим, чтобы публика не забывала нас. И по несколько концертов в месяц мы все-таки проводим онлайн в прямом эфире на сайте Органного зала и на его страничке в соцсети. Это, кстати, тоже стоит денег, и мы вынуждены это оплачивать. Нам помогает и некоторые средства на эти нужды выделяет Министерство образования, культуры и исследований. Но все-таки без публики, какое может быть настроение у артистов, когда им приходится играть на пустой зал?!

© Sputnik / Mihai Caraus Sala cu Orgă din Chișinău

И эти концерты – это чисто наше личное желание. Артисты хотят играть, они репетируют. Правда, не в таком составе, как прежде. Ведь на работу выходить может только треть коллектива. И хор, и оркестр занимаются по группам. Сначала первые скрипки, потом вторые, потом альты, потом виолончели и т.д.

И репертуар подбираем так, чтобы количество исполнителей не превышало нормы. Например, в ближайшее время, 26 и 29 апреля, мы планируем провести в прямой трансляции концерты сакральной музыки – на сцене будет не больше 20 исполнителей.

Надеемся, что благодаря вакцинации ситуация с коронавирусом в Молдове изменится к лучшему. Хотим все-таки провести фестиваль Баха в конце июня. Но даже если не будет изменений по ситуации, мы его организуем - на улице, как это было на открытии сезона. Так что мы все-таки работаем.

Санду Греку, директор театра "Сатирикус":

— Мы репетируем. У нас будет премьера 16 апреля пьесы Андрея Иванова "С училища" в моей постановке. Но мы только устроим прогон, запишем на видео и будем ждать, когда снимут запрет и разрешат нам показывать его на публике.

К нам на постановку 20 апреля приезжает режиссер из Москвы Дмитрий Акриш. Потом из Венгрии приедет режиссер Флорин Ионеску, он продолжит постановку спектакля "Миллиард" по пьесе Яна Тапе. С 19 апреля я начинаю работу над спектаклем "Парламент или следственная комиссия" по произведению Мирела Талоша. Это остросатирическая актуальная пьеса. Ведь у нас сейчас в первую очередь не пандемия болезни, а политическая пандемия происходит. И интересно, сколько будет продолжаться этот политический ковид – COVID-20, -21, -22, -23? Потому что с вирусом люди справятся, пройдут его, а вот от политической пандемии кто нас полечит?!

Дай Бог, если нам в мае разрешат хотя бы на улице играть. Но если этого не произойдет, то, я думаю, некоторые театры не переживут и распадутся. Ведь в Молдове нет такого стопроцентного финансирования театрального искусства, как в России, Румынии или Украине. Мы получаем из госбюджета только 60% финансирования от общих наших потребностей и зарплат. Остальные 40% мы должны зарабатывать сами.

Первый год пандемии мы выживали в частности за счет того, что у нас осталось с зарубежных гастролей. И мы протянули в тот момент. Но сейчас ресурсы истощились, и мы должны работать на публике.

То, что определенные меры были введены, – это, безусловно, верно. Но я не понимаю, почему это коснулось театров, где соблюдаются все меры безопасности. Расстояние в зале между зрителями практически два метра. Люди приходят в театр интеллигентные, которые держат дистанцию, не толкаются. У нас на трех дверях проводится дезинфекция, все в масках.

На фоне того, что творится на рынке, а тем более в транспорте, я не вижу на самом деле смысла держать театры под замком. Могли бы свободно работать и работать.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova