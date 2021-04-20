15:37 20 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.60
  • USD17.94
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Презентация проекта Сахар Н. Гордиенко

Наталья Гордиенко "готовится в космонавты"

© Sputnik / Алексей Майшев
Культура
Получить короткую ссылку
86 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/05/33870791.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210420/34449459/natalya-gordienko-gotovitsya-v-kosmonavty.html

Певица каждый день ходит на беговой дорожке в 13-сантиметровых босоножках и одновременно поет песню Sugar от начала до конца.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Молдавская певица Наталья Гордиенко раскрыла подробности своей "космической" подготовки к песенному конкурсу Евровидение-2021. На своих страницах в социальных сетях певица поделилась с поклонниками деталями репетиций, которые, по словам исполнительницы, больше похожи на подготовку космонавтов к полету. 

"Раскрываю первые подробности подготовки в космонавты. Это не опечатка, с моими репетициями и заданиями от мастеров у меня складываются именно такие ощущения: меня готовят к полету в космос или к какой-нибудь спецоперации", – рассказывает Гордиенко в своем Facebook. 

Певица получила задание от педагога по вокалу: ежедневно ходить на беговой дорожке в 13-сантиметровых босоножках и одновременно петь песню Sugar от начала до конца. Все это делается для того, чтобы безукоризненно исполнить все сложные ноты. 

"Спрашиваете, для чего это нужно? Номер у меня хореографический, костюм шикарный – без высоких каблуков никак, песня танцевальная, ноты сложные. Все это одновременно. Необходимо развивать дыхание не хуже, чем у пловцов. Вы просто представьте себе, какая "дыхалка" у Джей Ло или Бейонсе – они так танцуют целый концерт и поют вживую, не задыхаясь. Это действительно сложно", – делится певица.

"Если хотите испытать на своей шкуре, соблюдайте технику безопасности или, по крайней мере, убедитесь что не получите травм и не поломаете беговую дорожку. Как вы уже поняли, у меня она совсем не пылится без дела! А теперь еще раз спросите меня, в чем секрет моей стройной фигуры", – говорит Гордиенко.

Гордиенко уже представляла Молдову на Евровидении в 2006 году в Греции, исполнив вместе с Arsenium песню Loca и заняв в итоге 20-е место.

В 2009 году Наталья вновь вышла в финал молдавского отбора на европейский песенный конкурс с песней So alive, но накануне проведения финала сняла заявку из-за проблем в семье.

Презентация проекта Сахар Н. Гордиенко
© Sputnik / Алексей Майшев
Гордиенко показала фото с репетиций в Афинах перед Евровидением

Евровидение-2021 пройдет в нидерландском городе Роттердаме. 
Первый полуфинал состоится 18 мая, второй полуфинал – 20 мая. Победителя выберут 22 мая.

Слоганом 65-го конкурса стала фраза Open Up - "Откройся".

Нидерланды получили возможность принять Евровидение после победы певца Дункана Лоуренса с композицией Arcade еще в 2019-м. При этом из-за пандемии коронавируса конкурс в 2020 году пришлось отменить, а затем перенести на 2021 год.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео: Наталья Гордиенко показала русскоязычную версию песни Sugar
Евровидение-2021: в каком полуфинале и под каким номером выступит Гордиенко

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Электромобиль GAC Aion Y на международной автомобильной выставке в Шанхае.
Фото: автомобильный рай - в Шанхае открылась международная автовыставка
Разведчики НАТО зачастили с полетами у российских границ. Зачем им Камчатка и Донбасс?
Видео: самолеты-разведчики НАТО у границ Камчатки и Донбасса
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться