Наталья Гордиенко "готовится в космонавты"

Певица каждый день ходит на беговой дорожке в 13-сантиметровых босоножках и одновременно поет песню Sugar от начала до конца.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Молдавская певица Наталья Гордиенко раскрыла подробности своей "космической" подготовки к песенному конкурсу Евровидение-2021. На своих страницах в социальных сетях певица поделилась с поклонниками деталями репетиций, которые, по словам исполнительницы, больше похожи на подготовку космонавтов к полету.

"Раскрываю первые подробности подготовки в космонавты. Это не опечатка, с моими репетициями и заданиями от мастеров у меня складываются именно такие ощущения: меня готовят к полету в космос или к какой-нибудь спецоперации", – рассказывает Гордиенко в своем Facebook.

Певица получила задание от педагога по вокалу: ежедневно ходить на беговой дорожке в 13-сантиметровых босоножках и одновременно петь песню Sugar от начала до конца. Все это делается для того, чтобы безукоризненно исполнить все сложные ноты.

"Спрашиваете, для чего это нужно? Номер у меня хореографический, костюм шикарный – без высоких каблуков никак, песня танцевальная, ноты сложные. Все это одновременно. Необходимо развивать дыхание не хуже, чем у пловцов. Вы просто представьте себе, какая "дыхалка" у Джей Ло или Бейонсе – они так танцуют целый концерт и поют вживую, не задыхаясь. Это действительно сложно", – делится певица.

"Если хотите испытать на своей шкуре, соблюдайте технику безопасности или, по крайней мере, убедитесь что не получите травм и не поломаете беговую дорожку. Как вы уже поняли, у меня она совсем не пылится без дела! А теперь еще раз спросите меня, в чем секрет моей стройной фигуры", – говорит Гордиенко.

Гордиенко уже представляла Молдову на Евровидении в 2006 году в Греции, исполнив вместе с Arsenium песню Loca и заняв в итоге 20-е место.

В 2009 году Наталья вновь вышла в финал молдавского отбора на европейский песенный конкурс с песней So alive, но накануне проведения финала сняла заявку из-за проблем в семье.

Евровидение-2021 пройдет в нидерландском городе Роттердаме.

Первый полуфинал состоится 18 мая, второй полуфинал – 20 мая. Победителя выберут 22 мая.

Слоганом 65-го конкурса стала фраза Open Up - "Откройся".

Нидерланды получили возможность принять Евровидение после победы певца Дункана Лоуренса с композицией Arcade еще в 2019-м. При этом из-за пандемии коронавируса конкурс в 2020 году пришлось отменить, а затем перенести на 2021 год.

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