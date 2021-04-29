Глоток свежего воздуха: танцоры Молдовы снова выезжают на турниры за рубеж

В Международный день танца организатор танцевальных турниров в Молдове, а также один из их участников рассказывают, как им удалось пережить строгий карантин, и какие планы они строят.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Для танцоров так же, как и для всех людей искусства, строгие карантинные меры стали невероятным испытанием. Однако даже при закрытых границах они сумели проводить Чемпионаты по танцам международного масштаба в режиме онлайн. А теперь наконец-то они понемногу возвращаются к привычному режиму выступлений, посетив уже два турнира в Украине – в Одессе и Запорожье.

Отдушина во время пандемии

Руководитель Ассоциации Sport dance master’s of Moldova Андрей Андроник рассказал корреспонденту Sputnik, что международный Чемпионат по бальным танцам Champions tour, проводимый онлайн, стал спасением для спортсменов-танцоров во время пандемии и позволил им поддерживать профессиональный тонус.

За первый месяц ЧП, весной 2020, года его провели целых 11 раз. Позже, когда появилась возможность выйти на занятия в залы, организаторы увеличили промежутки между чемпионатами – раз в месяц или даже в два.

"Когда нам разрешили работать в залах с ребятами тактильно, уже не было смысла в лайвах. Но те страны, которые остались закрыты из-за пандемии и где запрещены живые занятия, участвуют в этом чемпионате до сих пор. Для них это пока единственная возможность поддерживать танцевальное движение", – отметил Андроник.

Сильные соперники

"Наши танцоры, благодаря смягчению карантинных мер, смогли продолжить свое профессиональное развитие должным образом, в живом общении со своими тренерами, а не через демонстрацию изученного материала онлайн. Теперь еще они стали ездить на международные турниры в соседнюю Украину.

© Photo : Предоставила Турчанинова Татьяна Соколов Илья и Емелина Виталина, Мария Турчанинова и Юрий Драмарецкий

Правда, обходится им это удовольствие в немалые суммы. К традиционным тратам по проезду, проживанию, стартовому взносу, добавляются расходы, связанные с пересечением границ, и весьма существенные – по оплате ПЦР-теста и COVID-страховки. Ко всем финансовым сложностям добавляется еще страх перед инфекцией. Поэтому до турниров добираются немногие.

И вот, наши танцоры, преодолев все препятствия, сумели принять участие на турнирах в Одессе и Запорожье, получив в том числе и призовые места. Хотя борьба была сложной, а соперники весьма сильными.

Россия и Украина практически не останавливали проведение танцевальных турниров. И их спортсмены по сравнению с нашими в плюсе, потому что постоянный тренинг на реальных чемпионатах с профессиональным жюри выковало из них крепких конкурентов", - рассказал Андроник.

Новый стимул

По его словам, то, что наши спортсмены давно не выезжали на турниры и не выступали перед публикой и компетентными судьями сказалось на их профессиональной форме. Они также потеряли стимул, ради которого им столько часов необходимо "потеть" в зале, досконально оттачивая каждое движение. Однако, узнав о совместном решении тренеров и родителей все-таки отправить их на турниры, ребята оживились и стали заниматься с полной самоотдачей. А после участия в соревнованиях, что называется, получив глоток свежего воздуха, с еще большим энтузиазмом начали готовиться к будущим турнирам.

На преодолении страха

Илья Соколов, который был постоянным участником онлайн Чемпионата по бальным танцам Champions tour, на турнире в Одессе вместе со своей партнершей Виталиной Емелиной заняли третье место.

© Photo : Предоставила Турчанинова Татьяна Соколов Илья и Емелина Виталина

По его словам, очень долго ждал этого выезда, ведь выступать онлайн тяжелее - рядом нет партнерши, с которой он привык танцевать.

"Когда приехали на конкурс – это, конечно, был восторг, радость, адреналин от встречи с другими танцорами. Но первый выход на паркет был волнителен, мы перешли в другую категорию, в юниоры. Кто-то танцует там давно, а мы вышли после года перерыва и, конечно, было страшно. Но мы преодолели страх и смогли станцевать достойно", – поделился он своими воспоминаниями.

Илья рассказал, что с Виталиной они смогли выступить только в латиноамериканской программе, так как за время карантина он вырос из своего фрака, а новый сшить просто не успели. Впрочем, уже в ближайшее время паре удастся исправить ситуацию и выступить при полном комплекте. Уже 15-16 мая вместе с другими танцорами они отправятся на турнир в Одессу. Илья с Виталиной выступят на нем уже по двум программам – стандарт и латина.

А в июне участники Ассоциации Sport dance master’s of Moldova приглашены Федерацией танцевального спорта Италии на престижный турнир в Риме. Андроник надеется, что его ученикам удастся лучшим образом продемонстрировать свои таланты и побороться за призовые места.

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