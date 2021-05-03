Предсказание великого поэта: какую судьбу предрек Кишиневу Пушкин

К истории Кишинева объективно начали относиться только в последние два-три десятилетия, но знания о его городской структуре в лучшем случае остались на прежнем уровне, не говоря уже о тех гипотезах, которые превратились с течением времени в мифы.

Так считает ведущий специалист по истории архитектуры Молдовы, доктор истории Тамара Нестерова. "Это естественная ситуация, у каждого города есть свои легенды, которые являются косвенным свидетельством их древности, как бы стирая таким образом белые пятна их истории", - говорит она.

Опровержение мифов

Нестерова перечисляет и на основании многочисленных фактов опровергает несколько известных легенд и мифов о Кишиневе, среди которых следующие: Кишинев до присоединения восточной части Молдавского княжества к Российской империи в 1812 году был большим селом; до 1812 года имел хаотичную застройку – переулки извилистые, кривые и неосвоенные, построенные без какой-либо системы; река Бык когда-то была судоходной, и первоначальный центр города должен был сформироваться рядом с "речным портом" и другие, свидетельствующие больше о мифотворчестве пишущих, чем об исследовании истиной истории.

Имперский период

Превращение Кишинева в важный населенный пункт начинается фактически в 1806 году, когда здесь были расквартированы несколько русских полков под командованием генерала И. И. Михельсона (того самого, который усмирил бунт Пугачева) – шла Русско-турецкая война.

В городе были сформированы 1-й и 3-й пешие и 2-й и 4-й конные молдавские волонтерские полки. Только в Молдавии было собрано под командой Г. Кантакузино три пехотных и три кавалерийских полка. Всего же в этой Русско-турецкой войне приняли участие до двадцати тысяч добровольцев из Дунайских княжеств.

© Photo : Евгений Паскарь Триумфальная арка

В 1808 году население Кишинева начало стремительно расти в связи с прибытием переселенцев из Болгарии. Затем была введена российская полиция, приехали российские чиновники, налажена система сбора налогов с жителей – организована полноценная экономическая жизнь.

Почему Кишинев стал столицей

По условиям русско-турецкого Бухарестского мирного договора 1812 года к России переходила восточная часть Молдавского княжества, между Прутом и Днестром, названная Бессарабией. Вскоре митрополитом Бессарабии и экзархом "восточных земель" назначен Гавриил Бэнулеску-Бодони, выбравший своей резиденцией Кишинев. При выборе административного центра новой области Российской империи, названной Бессарабской, рассматривались варианты – Бендеры или Кишинев. Считается, что центральное расположение Кишинева в Бессарабской области сыграло решающую роль – поэтому именно он официально стал столицей. На самом деле Кишинев был самым крупным городом, в котором к тому времени было 6 или 7 церквей. После выкупа его у владельцев ясских монастырей Кишинев становится в 1818 году столицей Бессарабской области, а первым городским головой (мэром) – Ангел Ноур.

© Photo : Евгений Паскарь Колокольня кафедрального храма - один из замечательных архитектурных памятников XIX века

По разным оценкам, в Кишиневе в это время проживало около семи тысяч жителей (для сравнения – это население современного молдавского городка Леово).

Новая администрация и преобразования

Присоединение к России постепенно преображает Кишинев. Первым руководителем администрации области был избран потомок одного из правящих семейств Молдавского княжества.

23 июля 1812 года молдавский боярин Скарлат Стурдза был назначен губернатором Бессарабской области. Но из-за болезни 17 июня 1813 года он оставил должность, которую занял его родственник, инженер-генерал-майор Иван Макарович Гартинг (1756–1831), женой которого была Елена Стурдза – сестра правителя Молдавского княжества Михая Стурдзы.

Планы строительства нового города

Как пишет в одной из своих работ Тамара Нестерова, при Гартинге, в 1814 году, первыми зданиями, построенными в Кишиневе, были митрополия, больница и острог. В этот период уже были заложены основные вехи строительства нового города, известного по фрагменту его плана 1814 года с указанием расположения квартала митрополии и сквера кафедрального собора в центре города.

© Photo : Евгений Паскарь Собор Рождества Христова в столице — кафедральный храм Кишиневской митрополии Русской Православной Церкви - построен в 30-х годах XIX века

Между 1816 и 1820 годами полномочным наместником Бессарабской области назначен Алексей Николаевич Бахметьев, при котором инженером М. Озмидовым в 1817 году был составлен первый градостроительный план. Согласно плану территорию Кишинева предлагалось расширить за счет земель, лежащих к западу от средневекового города.

В 1821 году полномочный наместник Бессарабской области Иван Никитич Инзов распорядился расширить и "выпрямить" улицы старого Кишинева.

© Photo : Евгений Паскарь Здание бывшей Швейцарской гостиницы на углу улиц Штефана чел Маре и Бэнулеску-Бодони

Три года спустя, между 1821 и 1823 годами, внешний вид столицы стремительно меняется. В это время началось разбивка на кварталы расширенной части Кишинева пока по неутвержденному проекту, составленному инженером Озмидовым, и строительство зданий областной и городской администрации, так называемых "домов присутствия", и новых жилых домов.

Пушкин предрек старому Кишиневу участь Содома

Как раз в эти годы в Кишиневе жил и творил знаменитый русский поэт Александр Пушкин, из стихотворений которого мы можем узнать его мнение о Кишиневе.

Проклятый город Кишинев!

Тебя бранить язык устанет.

Когда-нибудь на грешный кров

Твоих запачканных домов

Небесный гром, конечно, грянет,

И — не найду твоих следов!

Падут, погибнут, пламенея,

И пестрый дом Варфоломея,

И лавки грязные жидов:

Так, если верить Моисею,

Погиб несчастливый Содом.

Эти строки Пушкина были написаны в его письме к будущему вице-губернатору Бессарабии Филиппу Филипповичу Вигелю – известному русскому мемуаристу, автору широко известных и популярных в девятнадцатом веке "Записок", которые дают богатейший материал для истории русского быта и нравов.

Свое стихотворение о Кишиневе Пушкин написал в октябре-ноябре 1823 года в Одессе, покинув Бессарабию после трехлетнего пребывания в области. А Вигель в это время находился в Кишиневе. Хотя сам Пушкин в письме Вигелю признавался, что "Это стихи… шутка — не сердитесь и усмехнитесь, любезный Филипп Филиппович, — вы скучаете в вертепе, где скучал я три года". Кто знает, может быть, содержание этого шуточного, а может быть, и нет, стихотворения послужило поводом для реконструкции города - "вертепа"?

Строки из книги А. Я. Стороженко "Два месяца в дороге по Бессарабии, Молдавии и Валахии в 1829 году": "На площади есть дома изрядные: казенный сад не обширен, но дорожки правильные. Его насадил бывший бессарабский наместник Н. А. Бахметьев, и в двенадцать лет деревья выросли довольно высоко. Аллеи имеют тень, но гуляющих в саду я не приметил. Говорят, что при Бахметьеве в заводимом им саду собирался целый город: время сие каждый, а особенно куконы (женщины из привилегированного класса в Молдавии), вспоминают с удовольствием. Жалуются на теперешнюю скуку, и подлинно в Кишиневе она имеет особенное свое прибежище".

В 1834 был утвержден план города, предусматривающий в том числе "выпрямление улиц" который уже воплощался в жизнь при гражданском, а затем и военном губернаторе Бессарабской области П. И. Федорове.

Согласно утвержденному плану и Указу Сената в новой части Кишинева велось строительство кварталов с общественными зданиями и жилыми домами, многие из которых были доходными (сдавались в аренду). Здания областной и городской администрации располагались по обеим сторонам Соборной площади. На главной улице, по соседству с кварталом Митрополии, где сейчас здание кишиневской мэрии, была построена пожарная каланча.

В целях ускоренного строительства было принято, как и везде в России, возведение зданий, и административных, и жилых, по "образцовым" проектам.

Как отмечает Нестерова, застройка Кишинева в эти годы привела "к новому облику Кишинева, характерному для городов юго-западной части Российской империи, а дворовые фасады домов были характерными для молдавской архитектуры".

Дома и их месторасположение в городе указывали на социальный статус их владельцев. Для строительства домов городская управа выдавала землю бесплатно, но с условием строительства в течение года. Городские домовладения напоминали усадебные в помещичьих имениях – особняки строились на углах городских кварталов, занимая до 1/4 их площади. Экипажи въезжали в обширный двор, где был разбит сад, имелись дворовые здания, а уже со двора входили в дом.

Таким образом были задуманы городские усадьбы Ралли (не сохранились), Константина Стамати (не сохранились), братьев Крупенских – Тудора Егоровича (ул. Колумна) и Матвея Егоровича (не сохранились), Катакази (на этом месте было построено здание Государственной филармонии), Кешко (ул. С. Лазо, внутрь квартала, за факультетом ИЗО АMТИИ) и другие.



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