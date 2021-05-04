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В Кишиневе запустили социальную кампанию Дарим свет

Деятелям культуры Кишинева оказали материальную помощь к Пасхе

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210504/34627963/Deyatelyam-kultury-Kishineva-okazali-materialnuyu-pomosch-k-Paskhe.html

По словам градоначальника, в 2021 году столичное управление впервые изучило материальное положение более 1200 деятелей культуры.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Деятели культуры Кишинева получили подарки к пасхальным праздникам. Такое стало возможным благодаря социальной кампании "Дарим свет", которую запустила мэрия столицы.

"Мне очень жаль, что наши живущие в столице деятели культуры, прославляющие страну, на протяжении многих лет были забыты местными властями. Мы решили поддержать выдающихся людей этой сферы и запустили социальную кампанию "Дарим свет", - пояснил в своем посте в соцсети глава города Ион Чебан.

Корзины с подарками и суммой денег в размере 1500 леев получил 21 известный деятель культуры столицы и те из знаменитостей, кому в январе - апреле этого года исполнилось 60/65, 70/75, 80/85, 90/95, 100 и больше лет.

  • В Кишиневе запустили социальную кампанию Дарим свет
    В Кишиневе запустили социальную кампанию "Дарим свет"
    © Photo : Facebook / Iv Ceban
  • В Кишиневе запустили социальную кампанию Дарим свет
    В Кишиневе запустили социальную кампанию "Дарим свет"
    © Photo : Facebook / Iv Ceban
  • В Кишиневе запустили социальную кампанию Дарим свет
    В Кишиневе запустили социальную кампанию "Дарим свет"
    © Photo : Facebook / Iv Ceban
  • В Кишиневе запустили социальную кампанию Дарим свет
    В Кишиневе запустили социальную кампанию "Дарим свет"
    © Photo : Facebook / Iv Ceban
  • В Кишиневе запустили социальную кампанию Дарим свет
    В Кишиневе запустили социальную кампанию "Дарим свет"
    © Photo : Facebook / Iv Ceban
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© Photo : Facebook / Iv Ceban
В Кишиневе запустили социальную кампанию "Дарим свет"

По 1000 леев и корзины с подарками по случаю Святой Пасхи получили 12 человек с особыми заслугами. К празднику еще 110 человек – артистов, музыкантов, художников, входящих в группу риска, - также получили по 1000 леев.

Как отметил Чебан, в 2021 году Управление культуры впервые изучило ситуацию, в которой находятся более 1200 деятелей культуры, - состояние их здоровья и материальное положение.

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Теги:
деятели культуры, Пасха

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