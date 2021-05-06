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Гагаузский праздник Хедерлез

В Гагаузии отмечают праздник "Хедерлез"

© Photo : предоставило главное управление культуры АТО Гагаузия
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210506/34646705/v-gagauzii-otmechayut-prazdnik-khederlez.html

Традиционный праздник "Хедерлез" отмечается 6 мая, в День Святого Георгия, в Гагаузии. Что представляет собой праздник, как он обычно отмечается и как на него повлияла пандемия коронавируса, разбирался корреспондент Sputnik.

КОМРАТ, 6 мая - Sputnik, Максим Топал. Гагаузский праздник "Хедерлез", символизирующий начало выпаса скота и приход лета, уходит своими корнями в далекое прошлое. Дело в том, что исторически гагаузы занимались земледелием и животноводством и именно 6 мая, в День Святого Георгия, впервые после зимы выпускали овец на пастбища. Сегодня для гагаузов этот большой православный праздник является символом торжества жизни, природного и духовного возрождения.

Гагаузский праздник Хедерлез
© Photo : предоставило главное управление культуры АТО Гагаузия
Гагаузский праздник "Хедерлез"

Ежегодно фестиваль "Хедерлез" собирал тысячи гостей из Молдовы и разных стран мира. Приезжающих встречали подарками, развлекали конкурсами, играми-забавами, мастер-классами гагаузских ремесленников.

Гагаузский праздник Хедерлез
© Photo : предоставило главное управление культуры АТО Гагаузия
Гагаузский праздник "Хедерлез"

На празднике организовывали дегустацию национальных блюд (холодной каурмы, брынзы, булгура и многих других) и ароматного гагаузского вина. Обязательный атрибут этого праздника – конные скачки на ипподроме в Чадыр-Лунге. "Хедерлез" – праздник, признанный ЮНЕСКО, многие годы является событием республиканского значения.

  • Гагаузский праздник Хедерлез
    Гагаузский праздник "Хедерлез"
    © Photo : предоставило главное управление культуры АТО Гагаузия
  • Гагаузский праздник Хедерлез
    Гагаузский праздник "Хедерлез"
    © Photo : предоставило главное управление культуры АТО Гагаузия
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© Photo : предоставило главное управление культуры АТО Гагаузия
Гагаузский праздник "Хедерлез"

Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы – ни в прошлом, ни в нынешнем году массового празднования на конеферме в Чадыр-Лунге власти Гагаузии не организовали.

Несмотря на это, в 2021 году был презентован гимн фестиваля и клип. Сюжет основан на традициях гагаузского народа, связанных с праздником "Хедерлез", рассказали в Главном управлении культуры Гагаузии.

"Радостно и трепетно шагает по сельской улице молодежь. Из каждого дома с улыбкой выходят односельчане, присоединяясь к шествию. Народ собирается в живописном месте на окраине села, где под взмахи лопастей ветряной мельницы кружит зажигательная хора, молодежь качается на качелях, дети играют в народные игры, женщины готовят праздничные блюда (булгур и калачи), парни соревнуются в борьбе, в ловкости владения кнутами. Здесь же проходят традиционные скачки на лошадях и бои петухов. Красота природы, уникальность традиций, прекрасное исполнение песни – все это помогает окунуться в атмосферу одного из самых ярких праздников Гагаузии – "Хедерлез", – сказали в ведомстве.

Гагаузский праздник Хедерлез
© Photo : предоставило главное управление культуры АТО Гагаузия
Гагаузский праздник "Хедерлез"

Поздравили жителей региона с национальным праздником башкан Ирина Влах и председатель Народного собрания Владимир Кысса.

"Культура – это основной элемент, объединяющий нас – разных людей, с разными характерами и предпочтениями – в единый народ. Миссия "Хедерлеза" – сохранить национальные традиции нашего народа. "Хедерлез" объединяет нас в одну большую семью. Дает нам возможность надеть уникальные гагаузские национальные костюмы, петь гагаузские песни и вспомнить наши народные танцы", – отметила Влах.

Гагаузский праздник Хедерлез
© Photo : предоставило главное управление культуры АТО Гагаузия
Гагаузский праздник "Хедерлез"

"Святой Георгий является одним из самых почитаемых православных святых и "Хедерлез" занимает важное место в жизни гагаузского народа. Эти дни для наших предков знаменовали начало сельскохозяйственного года со светлой надеждой на хороший урожай", – подчеркнул Кысса.

Гагаузский праздник Хедерлез
© Photo : предоставило главное управление культуры АТО Гагаузия
Гагаузский праздник "Хедерлез"

Так же усилиями гагаузских артистов, исполнителей народной музыки и местных журналистов был записан четырехчасовой онлайн-концерт, посвященный этому празднику.

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