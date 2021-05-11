Видео: Киркоров "украл" приз Евровидения – новые детали подготовки Гордиенко

Команда молдавской участницы конкурса Евровидение активно продолжает подготовку к выступлению в Роттердаме. Коллеги Натальи Гордиенко поддерживают певицу и веселятся в ходе репетиций.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Молдавская участница конкурса Евровидение-2021 в Роттердаме Наталья Гордиенко продолжает подготовку к своему выходу на сцену.

Гордиенко выступит 20 мая во втором полуфинале под седьмым номером.

В официальном аккаунте певицы в Instagram появился ролик, в котором она и продюсер ее выступления, российский поп-певец Филипп Киркоров рассказали о подготовке к полуфиналу.

"У нас сейчас первая саунд-репетиция. В специальной комнате настраивают ушные мониторы, наша певица, наша Наташа, будет проверять звук", – пояснил Киркоров.

Сама Гордиенко пообещала, что номер будет поставлен на высшем уровне.

"Прошла первая репетиция, есть уже понимание общего звучания в зале, того, как происходит все на сцене. Как наша декорация на этой сцене будет двигаться. Мы сделаем все на высшем уровне", – заявила исполнительница.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

На последних кадрах ролика Киркоров позирует с главным призом Евровидения – хрустальным микрофоном. После чего артист в шутливой форме сбегает из комнаты вместе с призом.

Ранее представительница Молдовы провела первую репетицию. Видео было опубликовано на официальном канале музыкального конкурса.

Молдова на Евровидении-2021

Готовит певицу к конкурсу большая интернациональная команда. Это не только король российской поп-сцены Филипп Киркоров, но и композитор из Греции Димитрис Контопулос, поэт Михаил Гуцериев из России, режиссер Катя Царик из Украины, которая поставила для Натальи красочные клипы на песню Sugar ("Сахар") и ее русскоязычный вариант – "Туз буби".

Ранее Гордиенко сообщала, что репетиционная база ее выступления на Евровидении развернулась в Афинах. Премьера клипа Натальи Гордиенко Sugar состоялась в Москве.

Фото с презентации песни Гордиенко Sugar: среди гостей – Тимати, Билан и Джиган>>>

Гордиенко уже представляла Молдову на Евровидении в 2006 году в Греции, исполнив вместе с Arsenium песню Loca и заняв в итоге 20-е место.

В 2009 году Наталья вновь вышла в финал молдавского отбора на европейский песенный конкурс с песней So alive, но накануне проведения финала сняла заявку из-за проблем в семье.

Видео: сладкий и яркий – клип Гордиенко для Евровидения представили в Москве>>>

Евровидение-2021 пройдет в нидерландском городе Роттердаме.

Первый полуфинал состоится 18 мая, второй – 20-го. Победителя выберут 22 мая.

Слоганом 65-го конкурса стала фраза Open Up - "Откройся".

Нидерланды получили возможность принять Евровидение после победы певца Дункана Лоуренса с композицией Arcade еще в 2019-м. При этом из-за пандемии коронавируса конкурс в 2020 году пришлось отменить, а затем перенести на 2021 год.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova