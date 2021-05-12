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Фестиваль джаза в Кишиневе

Музыка на открытом воздухе: концерты в Кишиневе станут еженедельными

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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Тема:
События Кишинева (244)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210512/34715371/v-kishineve-kazhduyu-nedelyu-budut-prokhodit-kontserty-na-otkrytom-vozdukhe.html

Концерты джазовых исполнителей не только будут способствовать приобщению кишиневцев к музыке, но и помогут музыкантам найти сценическую площадку для выступлений.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан объявил о запуске еженедельной музыкальной программы на открытом воздухе "Джаз в парке". 

"Начиная с 12 мая каждую среду в "Зеленом театре" столицы в 18.00 будут проходить музыкальные концерты. Идея принадлежит примэрии Кишинева и сообществу джаз-музыкантов", - написал Чебан на своей странице в Facebook. 

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© Photo : Facebook / Iv Ceban
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Как уточнил градоначальник, на этих концертах будет доступна только половина мест для зрителей, всего 3300. Как объяснил Чебан, такая мера нужна, чтобы обеспечить социальную дистанцию между гостями, учитывая пандемию COVID-19. 

"Это одна из первых мер, направленных на развитие сообщества Кишинева, на сближение людей и разных жанров музыки. В то же время артисты получают возможность выступать на сцене", - уточнил Чебан. 

"Пенсионеры, студенты и школьники смогут оплатить билеты за полцены (при входе), цена 25 леев", - также сообщил градоначальник.

"Зеленый театр" в Кишиневе был построен в 1957 году и до сих пор является самой вместительной площадкой на открытом воздухе в Европе (6700 мест).

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Тема:
События Кишинева (244)

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