Музыка на открытом воздухе: концерты в Кишиневе станут еженедельными

Концерты джазовых исполнителей не только будут способствовать приобщению кишиневцев к музыке, но и помогут музыкантам найти сценическую площадку для выступлений.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан объявил о запуске еженедельной музыкальной программы на открытом воздухе "Джаз в парке".

"Начиная с 12 мая каждую среду в "Зеленом театре" столицы в 18.00 будут проходить музыкальные концерты. Идея принадлежит примэрии Кишинева и сообществу джаз-музыкантов", - написал Чебан на своей странице в Facebook.

Как уточнил градоначальник, на этих концертах будет доступна только половина мест для зрителей, всего 3300. Как объяснил Чебан, такая мера нужна, чтобы обеспечить социальную дистанцию между гостями, учитывая пандемию COVID-19.

"Это одна из первых мер, направленных на развитие сообщества Кишинева, на сближение людей и разных жанров музыки. В то же время артисты получают возможность выступать на сцене", - уточнил Чебан.

"Пенсионеры, студенты и школьники смогут оплатить билеты за полцены (при входе), цена 25 леев", - также сообщил градоначальник.

"Зеленый театр" в Кишиневе был построен в 1957 году и до сих пор является самой вместительной площадкой на открытом воздухе в Европе (6700 мест).

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