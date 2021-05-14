"Ночь в музее" состоится: как в Бендерах совместят праздник и меры карантина

Мероприятие приурочено к Международному дню музеев, который отмечается во всем мире ежегодно 18 мая.

ТИРАСПОЛЬ, 14 мая – Sputnik. В Бендерах к Международному дню музеев организуют праздник "Ночь в музее". Мероприятие пройдет вечером в субботу, 15 мая, в Музее под открытым небом на площади Освобождения. Организаторы обещают - будет познавательно и интересно.

"В этот день организуют экскурсии по экспозиции Музея под открытым небом для всех желающих. Научные сотрудники расскажут о смысловом наполнении декоративных кованых композиций. Праздничное настроение будут создавать музыканты ДК им. П. Ткаченко, коллективы музыкальных школ", - отметили в администрации города Бендеры.

На площади Освобождения организуют различного рода локации и акции. На "Тайнах старого сундука" будут представлены предметы быта и этнографии конца 19-первой половины 20 веков, ставшие уже раритетами. Применение многих из них гости смогут лично испробовать на практике.

"Благодаря участию в этой программе, нынешнее поколение больше узнает о старинных обрядах, обычаях, быте своих предков. По сути, она позволит совершить путешествие во времени", - говорят организаторы.

В рамках акции "Подари экспонаты музею" - все презентованные вещи зарегистрируют в музейных актах приема. Каждому участнику вручат памятные открытки с благодарственной надписью.

Девиз художественной мастерской "Исторические портреты": "Ваш портрет сегодня – завтра уже история". Для участия в ней приглашены студенты художественного колледжа им. В. Постойкина. Каждый посетитель сможет заказать свой портрет у начинающих художников.

© Photo : Государственная администрация г.Бендеры Музей под открытым небом в Бендерах

В рамках акции "Узнай историческую личность по фотографии" гостям предложат определить известного человека, связанного с городом Бендеры, по фотоснимку. Правильно ответившие будут награждены призами.

Планируются также мастер-классы - дети смогут изготовить своими руками под руководством научного сотрудника памятный сувенир в виде свитка с изображением музейных экспонатов и оставить себе на память о празднике.

В этот день организуют и беспроигрышную лотерею - будут разыгрываться сувениры, музейные издания, открытки.

В планах также - историческая викторина для 8-11 классов "Знаешь ли ты свой город?", фотозоны с историческими тантамаресками для всех возрастных групп.

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