Какие мероприятия пройдут в Молдове по случаю Дня семьи

В Международный день семьи в Кишиневе запланировано множество разнообразных мероприятий для детей и их родителей.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Примэрия Кишинева, а также Министерство образования подготовили серию мероприятий по случаю Международного дня семьи.

Согласно программе, у открывшихся накануне в столице фонтанов будут проведены флешмобы и концерты.

В субботу, в 15.00, состоится открытие сквера "Гугуцэ" в секторе Рышкань на улице Киевской. А в 16.00 в разных уголках Кишинева в рамках праздника начнутся артистические флешмобы:

У фонтана на площади у Кафедрального собора состоится музыкально-литературный творческий вечер, организованный Музыкальной школой имени Е. Доги;

У фонтана на площади Мемориального комплекса "Сыновьям Родины - вечная память" ("Парк афганцев") на улице Мирона Костина запланирована художественная программа, представленная Школой искусств Валерия Полякова;

Сольный концерт аккордеонной музыки состоится у музыкального фонтана в парке "Долина роз". Выступят учащиеся художественной школы имени А. Стырчи;

У фонтана в парке "Ла Извор" пройдет концерт ансамбля под управлением семьи Соцки, воспитанники музыкальная школы имени Марии Биешу;

Художественная программа состоится у фонтана на площади памятника Дойне и Иону Алдя-Теодорович на улице А. Матеевича. Выступят учащиеся художественной школы имени А. Стырчи;

У фонтана в парке Штефана чел Маре ожидается презентация художественной программы, представленной Школой искусств Валерия Полякова.

В Международный день семьи после капитального ремонта также будет открыт парк "Алунелул" в секторе Буюканы. Мероприятие состоится в 19.00.

Министерство образования подготовило серию мероприятий, которые пройдут онлайн. Многие из них начались еще 6 мая.

Молодые люди из Молдовы стали частью мероприятия International Language Café, которое предполагает онлайн-встречу с участниками программы из других стран, говорящими на своих родных языках: английском, французском, немецком, румынском и русском. В ходе встречи 48 участников рассказали о семейных традициях в разных уголках мира, роли женщин и мужчин, а также об особенностях общения и воспитания детей.

Также в рамках Международного дня семьи с 26 апреля по 12 мая прошел конкурс "Спортивная семья". Целью конкурса было продвижение и воспитание здорового образа жизни в семье и обществе. В конкурсе приняли участие семьи с детьми до 15 лет. Команды состязались в двух испытаниях – съемках видео-роликов на тему "Утренняя гимнастика в семье" и "Развитие физических возможностей с использованием различных предметов".

В пятницу, 14 мая, в прокат вышел отечественный фильм "Свадьба в Бессарабии" – романтическая комедия, в которой в юмористическом ключе показан процесс создания новой семьи.

При этом в Минобразования уточнили, что цикл мероприятий, посвященных празднику, завершится онлайн-эфиром, посвященным образованию детей под названием "Влияние эмоционального интеллекта на развитие детей". Родители приглашаются на мероприятие, чтобы узнать больше о важности эмоционального интеллекта и его влиянии на развитие ребенка. Мероприятие состоится 20 мая 2021 года в 19.00.

Международный день семьи был утвержден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20 сентября 1993 года как событие с фиксированной датой 15 мая. Каждый год Генеральный секретарь ООН выбирает для мероприятия специальный девиз. В этом году девиз – "Семья и новые технологии".

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