Режиссер Валериу Жереги снимет фильм о пандемии в Молдове

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Режиссер Валериу Жереги запускает свой новый проект — фильм "Pandemia. md", вдохновленный окружающей нас реальностью, а также его собственным опытом борьбы с COVID-19.

"На самом деле идея и сценарий фильма возникли по просьбе некоторых журналистов. Не могу сказать, что пандемия может быть источником вдохновения, но она каким-то образом косвенно давит на вас, так что мысли приходят сами собой. Тем более, что я прошел через этот печальный опыт", – признался Жереги Sputnik Молдова.

По словам известного режиссера, съемки начнутся в середине лета и будут проходить в селе Иванча Орхейского района. Сценарий вдохновлен абсолютно реальными жизненными ситуациями, а в съемках будут задействованы актеры из Молдовы, в том числе из Гагаузии, а также из Украины и других стран.

Проект будет осуществляться при финансовой поддержке Национального центра кинематографии Республики Молдова. Это будет первый кинопроект в нашей стране, затрагивающий такую тему, как COVID-19.

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