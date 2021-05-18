08:19 18 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.61
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Валериу Жереги

Режиссер Валериу Жереги снимет фильм о пандемии в Молдове

© Sputnik / Osmatesco
Культура
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в мае 2021 (119)
15 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210518/34779926/rezhisser-valeriu-zheregi-snimet-film-o-pandemii-v-moldove.html

Пандемия COVID-19 стала сюжетом фильма режиссера Валериу Жереги. "Pandemia. md" рассказывает историю общества, встретившего безжалостный вирус, появившийся весной 2020 года.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Режиссер Валериу Жереги запускает свой новый проект — фильм "Pandemia. md", вдохновленный окружающей нас реальностью, а также его собственным опытом борьбы с COVID-19.

"На самом деле идея и сценарий фильма возникли по просьбе некоторых журналистов. Не могу сказать, что пандемия может быть источником вдохновения, но она каким-то образом косвенно давит на вас, так что мысли приходят сами собой. Тем более, что я прошел через этот печальный опыт", – признался Жереги Sputnik Молдова.

По словам известного режиссера, съемки начнутся в середине лета и будут проходить в селе Иванча Орхейского района. Сценарий вдохновлен абсолютно реальными жизненными ситуациями, а в съемках будут задействованы актеры из Молдовы, в том числе из Гагаузии, а также из Украины и других стран.

Проект будет осуществляться при финансовой поддержке Национального центра кинематографии Республики Молдова. Это будет первый кинопроект в нашей стране, затрагивающий такую тему, как COVID-19.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в мае 2021 (119)

По теме

Фильм румынского режиссера Александра Нанэу номинирован на "Оскар"
Мы все умрем. Являются ли фильмы про апокалипсис вымыслом?

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: самые яркие образы участников бирюзовой дорожки Евровидения-2021
Улицы Газы в руинах после самой смертоносной ночи израильских взрывов с начала кризиса
Видео: улицы в руинах – последствия "самой смертоносной" ночи в Газе
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться