В Молдове проводятся мероприятия, посвященные Международному дню музеев

Все приуроченные к празднику акции проходят в Молдове бесплатно, посетить их может абсолютно любой желающий.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Чтобы подчеркнуть разнообразие культурного наследия Молдовы и привлечь внимание публики к экспозициям, представленным в республике, молдавские музеи проводят в эти майские дни целый ряд разнообразных мероприятий.

Акции приурочены к Международному дню музеев, который в этом году отмечается под девизом: "Будущее музеев: возродить и переосмыслить".

Так, 18 мая в Национальном художественном музее Молдовы в 16.00 откроется выставка живописи и графики бессарабского художника Павла Шилинговского.

Во вторник Национальный музей истории Молдовы ждет посетителей на семинар "Магия кукутенских сосудов".

В Национальном музее этнографии и естественной истории с 13 по 30 мая выставлена экспозиция оригинальных документов, связанных с основанием монастыря Ноул Нямц. Кроме того, 22 и 23 мая во дворе музея пройдет Ярмарка народных мастеров, на которой будет представлено искусство традиционных молдавских ремесел.

С 18 по 22 мая Национальный литературный музей имени Михаила Когэлничану и его филиалы проведут несколько тематических выставок. В мероприятиях будут также задействованы Дома-музеи Александра Донича, Константина Стамати и Григория Виеру.

В кишиневском Доме-музее Пушкина 22 мая откроется выставка "В нашей Бессарабии в впечатлениях недостатку нет". Запланированы музыкальная и литературная программа, творческий вечер.

Отметим, что все приуроченные ко Дню музеев мероприятия проходят в Молдове бесплатно, посетить их может абсолютно любой желающий.

Международный день музеев ежегодно отмечается 18 мая. Праздник был учрежден в 1977 году Министерством культуры и коммуникаций Франции, а ныне поддерживается Советом Европы, ЮНЕСКО и Международным советом музеев (ICOM).

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