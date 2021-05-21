Наталья Гордиенко прошла в финал конкурса Евровидение-2021

В финал международного песенного конкурса прошли десять участников. Среди них – молдавская исполнительница.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Молдавская участница Евровидения-2021 Наталья Гордиенко прошла в финальную часть конкурса. Артистка спела на сцене в Роттердаме композицию Sugar.

Кроме молдавской певицы по итогам второго полуфинала борьбу за победу в нынешнем музыкальном состязании продолжат следующие страны: Албания, Сербия, Болгария, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

Ранее, 18 мая, прошел первый полуфинал Евровидения. По его итогам в финальную часть соревнования прошли следующие страны-участницы: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина.

Международный песенный конкурс Евровидение-2021 проходит c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

Готовила молдавскую певицу к конкурсу большая интернациональная команда. Это не только король российской поп-сцены Филипп Киркоров, но и композитор из Греции Димитрис Контопулос, поэт Михаил Гуцериев из России, режиссер Катя Царик из Украины.

Гордиенко уже представляла Молдову на Евровидении в 2006 году в Греции, исполнив вместе с Arsenium песню Loca и заняв в итоге 20-е место. В 2009 году Наталья вновь вышла в финал молдавского отбора на европейский песенный конкурс с песней So alive, но накануне проведения финала сняла заявку из-за проблем в семье. В 2020 году Гордиенко победила в финале национального отбора с песней Prison, однако международный конкурс отменили из-за пандемии COVID-19.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova