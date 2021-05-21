01:13 21 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.64
  • USD17.74
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.65
Поиск
Наталья Гордиенко во втором полуфинале конкурса Евровидение-2021

Наталья Гордиенко прошла в финал конкурса Евровидение-2021

© Sputnik / Владимир Астапкович
Культура
Получить короткую ссылку
Тема:
Молдова на Евровидении (93)
8220
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/14/34820287.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210521/34820462/natalya-gordienko-proshlo-v-final-konkursa-evrovidenie-2021.html

В финал международного песенного конкурса прошли десять участников. Среди них – молдавская исполнительница.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Молдавская участница Евровидения-2021 Наталья Гордиенко прошла в финальную часть конкурса. Артистка спела на сцене в Роттердаме композицию Sugar. 

Кроме молдавской певицы по итогам второго полуфинала борьбу за победу в нынешнем музыкальном состязании продолжат следующие страны: Албания, Сербия, Болгария, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия. 

Ранее, 18 мая, прошел первый полуфинал Евровидения. По его итогам в финальную часть соревнования прошли следующие страны-участницы: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина.

Международный песенный конкурс Евровидение-2021 проходит c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

Готовила молдавскую певицу к конкурсу большая интернациональная команда. Это не только король российской поп-сцены Филипп Киркоров, но и композитор из Греции Димитрис Контопулос, поэт Михаил Гуцериев из России, режиссер Катя Царик из Украины.

Выступление Натальи Гордиенко. Архивное фото
© Sputnik / Владимир Астапкович
Видео: выступление Натальи Гордиенко на Евровидении-2021

Гордиенко уже представляла Молдову на Евровидении в 2006 году в Греции, исполнив вместе с Arsenium песню Loca и заняв в итоге 20-е место. В 2009 году Наталья вновь вышла в финал молдавского отбора на европейский песенный конкурс с песней So alive, но накануне проведения финала сняла заявку из-за проблем в семье. В 2020 году Гордиенко победила в финале национального отбора с песней Prison, однако международный конкурс отменили из-за пандемии COVID-19.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Молдова на Евровидении (93)

По теме

Британские букмекеры назвали первую пятерку возможных финалистов Евровидения
Фото: как Молдова покоряла сцену Евровидения в разные годы
Встала и прошла: Манижа — в финале Евровидения

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Zdob si Zdub из Молдовы выступают на генеральной репетиции в Киеве 20 мая 2005 года перед финалом 50-го конкурса песни Евровидение.
Фото: как Молдова покоряла сцену Евровидения в разные годы
На северных рубежах: корреспондент RT побывал на военной базе «Арктический трилистник»
Видео: "Арктический трилистник" – как выглядит самая северная военная база России
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться