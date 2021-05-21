В Доме-музее Пушкина открывается новая выставка

Открытие выставки "В нашей Бессарабии в впечатлениях недостатку нет" приурочено к Международному дню музеев и Европейской ночи музеев.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. В кишиневском Доме-музее Пушкина 22 мая откроется новая выставка "В нашей Бессарабии в впечатлениях недостатку нет", посвященная 200-летию европейских событий 1821 года.

Двадцатые годы XIX века – это отголоски сербского восстания, начало греческой революции, нарастания движения, которое потом назовут декабристским.

На выставке будут представлены уникальные экспонаты из фондов музея. В экспозиционном зале после долгого перерыва вновь вывешены флаги гетеристов. Посетители смогут увидеть рукописные листы А. С. Пушкина. Отдельная витрина посвящена старинному оружию XVIII–XIX веков.

Запланированы музыкальная и литературная программы, творческий вечер. Открытие выставки приурочено к Международному дню музеев и Европейской ночи музеев.

Продолжаются праздничные мероприятия и в других музейных учреждениях страны.

В Национальном музее этнографии и естественной истории до 30 мая выставлена экспозиция оригинальных документов, связанных с основанием монастыря Ноул Нямц. Кроме того, 22 и 23 мая во дворе музея пройдет Ярмарка народных мастеров, на которой будет представлено искусство традиционных молдавских ремесел.

С 18 по 22 мая Национальный литературный музей имени Михаила Когэлничану и его филиалы проведут несколько тематических выставок. В мероприятиях будут также задействованы Дома-музеи Александра Донича, Константина Стамати и Григория Виеру.

Международный день музеев ежегодно отмечается 18 мая. Праздник был учрежден в 1977 году Министерством культуры и коммуникаций Франции, а ныне поддерживается Советом Европы, ЮНЕСКО и Международным советом музеев (ICOM).

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova