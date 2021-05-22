Дом-музей Пушкина вспомнил греческих героев и Европу 200-летней давности

Событие в главном "пушкинском доме" республики, приуроченное к Международному дню музеев и к "Европейской ночи музеев", в очередной раз подчеркнуло богатейшую культуру, замешанную на этническом многообразии современной Молдовы.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Кишиневский Дом-музей Пушкина провел 22 мая художественную акцию "В нашей Бессарабии в впечатленьях недостатку нет" (цитата из письма Пушкина А.И. Тургеневу), включавшую в себя целый ряд мероприятий, отпраздновав тем самым Международный день музеев.

© Sputnik / Dmitri Terehov Директор Дома-музея Пушкина открыл выставку, приуроченную к Международному дню музеев и посвященную европейской культуре Бессарабии 1821 года

Заглавной темой события стало 200-летие победы греческого национально-освободительного движения в борьбе против гнета Османской империи, которую приветствовала интеллигенция Бессарабии и в том числе великий русский поэт, волею судеб живший в то время в Кишиневе.

"В целом сегодняшняя выставка посвящена Европе 1821 года, важному и очень интересному общественно-политическому контексту того времени. В те годы Бессарабия была средоточием интересов крупнейших держав - Российской, Османской, Британской империй.

А еще на территории Бессарабии проживало большое количество греков, боровшихся за независимость своей родины. В победе греческого народа в войне за независимость есть немалый вклад уроженцев Бессарабии", - заявил директор Дома-музея Пушкина Вадим Дрелинский.

Председатель греческой общины Молдовы Владимир Яниев назвал сегодняшнее мероприятие знаковым.

"Дом-музей Александра Сергеевича Пушкина - одно из мест, связанных с великим периодом для греческого народа, с его национально-освободительной борьбой. Бессарабия начала XIX века была одним из главных источников, откуда возгорелось пламя греческой революции. И тот факт, что сегодня мы вспоминаем те великие исторические события - залог теплых отношений между многочисленными народами в нашей многонациональной Молдове", - утверждает Яниев.

В подтверждение последнего тезиса главы греческой общины кишиневский Дом-музей Пушкина приводит яркую цитату из романа "Странник" Александра Вельтмана, в 1821-ом - участника военно-топографической съемки Бессарабии:

"Насмотрелся на атлетическую борьбу булгарскую, на джок молдаванский, на музыку цыганскую; зашел в бакалею греческую, в кафене турецкую, взглянул на вывеску французскую, послушал арфистку и певицу тирольскую, полюбовался на коня арабского, на арнаута, стоящего с трубкой на запятках, и на его великолепную одежду албанскую, на суруджи, сидящего на козлах, и на его одежду венгерскую, на толпу колонистов и на их штаны немецкие и в заключение разменял бумажку русскую на медное серебро австрийское...".

© Sputnik / Dmitri Terehov Валентина Грабовская

На выставке представлены уникальные экспонаты из фондов музея. В экспозиционном зале после долгого перерыва вновь вывешены флаги гетеристов (реконструкция), а в одной из витрин выставлена серия миниатюрных портретов героев греческой революции, выполненная художником Д. Негряну.

На эту тему 22 мая две увлекательные лекции прочитали известные молдавские музеографы Валентина Грабовская и Марина Подлесная.

Праздничная программа продолжилась выступлением ансамбля народного танца "Миорица". Затем школьники столичных лицеев поучаствовали в поэтическом вечере "Читаем Пушкина хором". В завершение в Доме-музее прошла презентация антологии русской поэзии конца XX – начала XXI века "Неулетающие птицы", которую вела известная молдавская поэтесса Олеся Рудягина.

Члены Ассоциации русских писателей в РМ возложили цветы к памятнику А.С. Пушкину.

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