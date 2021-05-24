Наталья Гордиенко: Молдова уже вошла в историю Евровидения

Вернувшись на родину, Наталья дала эксклюзивное интервью Sputnik Молдова.

– Наталья, мы тут в редакции Sputnik очень надеемся, что вы не испытываете разочарования от 13-го места. Тем более что результаты на Евровидении традиционно зависят от массы нюансов, ни к музыке, ни к творчеству отношения не имеющих.

– Ну что вы, я не просто не разочарована, я с огромной гордостью несла в Роттердаме флаг Молдовы. Считаю, мы очень достойно представили страну.

Думаю, это подтверждает и реакция людей – нам сейчас пишут, звонят со всего мира. Эту поддержку во время выступления я ощущала буквально на клеточном уровне.

© Sputnik / Владимир Астапкович Международный конкурс песни "Евровидение-2021"

И, конечно же, огромное спасибо моей потрясающей команде, уже ставшей для меня большой талантливой семьей. Спасибо за веру в меня, за воплощение мечты, за бесценный опыт. Все сбылось только благодаря команде.

– Рекордная 17-секундная нота, видимо, готовилась как отдельное музыкальное произведение?

– Организационный комитет Евровидения официально подтвердил, что мы установили рекорд, – самая длинная нота в истории конкурса. Им я тоже горжусь, потому что это совсем непросто: три минуты танцевать и петь, а затем вытянуть эти 17 секунд. Да, тут сыграли роль определенные физиологические данные, но и, безусловно, многие часы работы, тренировок.

Так что Молдова уже вошла в историю конкурса Евровидение.

© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARD Natalia Gordienko

– Однажды вы участвовали в Евровидении в "нормальный" год, теперь знаете, каково это - петь на конкурсе, когда вокруг все еще бушует пандемия. Насколько труднее было на сей раз?

– Несравнимо труднее. Большую часть времени мы находились в полной изоляции. Можно сказать, две недели провели как в тюрьме.

Мы не контактировали с представителями других делегаций. Нам было строжайше запрещено выходить из отеля. Мы могли пользоваться только специально выделенным транспортом. А еще раз в два дня приходилось сдавать тесты.

Все это страшно давило психологически, для меня это было очень и очень тяжело. Но в итоге, считаю, несмотря ни на что, мы справились замечательно.

– Скажите, а были на этом Евровидение ваши персональные фавориты, за кого вы болели не как профессионал, а как слушатель?

– Мне было бы очень трудно кого-то выделить. Просто потому, что под конец на общих репетициях со всеми сложились прекрасные отношения.

Я по-настоящему подружилась с Манижей, искренне ее поддерживала во время выступления. А еще, когда репетировали парад флагов, стояли вместе с представителями Швейцарии, Британии и Финляндии. И все они такие безумно талантливые, молодые, яркие харизматичные, с ними тоже сразу сложились дружеские отношения.

Вот и получилось, что в финале я искренне желала победы каждому.

– Ну а сейчас планируете, надо полагать, неделю-другую отходить от стресса?

– Да нет, у меня уже сегодня все в рабочем режиме.

Я получила приглашение на крупные музыкальные ивенты нынешнего года – в конце июня буду выступать в Москве на фестивале "Жара" в "Лужниках", ждут меня и на "Новой Волне" в Сочи.

Кроме того, у меня есть потрясающий материал для нового альбома, в него войдут песни на разных языках.

Так что расслабляться некогда. Все только начинается...

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