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Майя Санду удостоила почетными званиями деятелей культуры

Майя Санду удостоила почетными званиями деятелей молдавской культуры

© Photo : Facebook / Maia Sandu
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210531/34944840/mayya-sandu-udostoila-pochetnymi-zvaniyami-deyateley-moldavskoy-kultury.html

Президент выразила надежду на то, что сможет "навести порядок в стране", что, по ее словам, будет означать и большее внимание к сфере культуры.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Президент Майя Санду в понедельник, 31 мая, присвоила почетные звания ряду деятелей культуры Молдовы, отметив тем самым их "профессионализм и вклад в продвижение морально-духовных ценностей".

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Так, звания "Народная артистка" были удостоены исполнительницы этно-фольклорной музыки сестры Осояну, балерина Анастасия Хомицкая, актриса Нина Дони. 

Художники Виктор Кобзак, Анатолий Данилишин, Александр Маковей, Владимир Паламарчук, Михаил Статный, режиссер Михай Фусу и театральный критик Лариса Туря удостоены звания "Мастер искусств".

Звание "Заслуженный артист" получили музыкант Ион Негурэ, артист цирка Денис Веленчук, главный дирижер Национального театра оперы и балета Андрей Юркевич.

"Культура народа - его визитная карточка в мире. А вы визитная карточка нашей страны. В Республике Молдова много талантливых людей искусства, истинных носителей наших традиций и ценностей. Деятели культуры нашей страны доказали, что способны добиваться успеха даже тогда, когда государство долгое время не оказывало им должного внимания. Я рада, что сегодня у нас есть возможность исправить эту несправедливость и отблагодарить вас за усилия и талант", - заявила президент Санду.

Глава молдавского государства выразила надежду на то, что сможет "навести порядок в стране", что, по ее словам, будет означать и большее внимание к сфере культуры.

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