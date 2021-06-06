Молдова отмечает день рождения Александра Пушкина

Отечественные пушкинисты насчитывают более 220 произведений, написанных, начатых и задуманных Пушкиным в Кишиневе, в их числе и первые строки знаменитого романа "Евгений Онегин".

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Стихи великого русского классика Александра Сергеевича Пушкина 6 июня, в день его рождения, звучат по всему миру, в том числе и в Молдове. Памятные мероприятия и пушкинские чтения проходят по всей стране, не стали исключением кишиневский Дом-музей поэта, а также его филиал в селе Долна.

Так, столичный Дом-музей Пушкина отметил 222-летие целым рядом мероприятий, центром которых стала выставка "Старый Кишинев в картинах Вячеслава Игнатенко".

"Тема сохранения "пушкинской зоны" в Кишиневе неоднократно поднималась и затихала в обществе до лучших времен. Но мы, жители столицы, видим, как в результате экспансии многоэтажных домов в районе Пушкинской горки и со стороны Набережной зажимаются, а местами и исчезают старинные, колоритные одноэтажные дома с верандами, маленькие дворики. И все же пока мы еще можем найти приметы пушкинских времен – все они и составили выставку картин художника Вячеслава Игнатенко, посвященных старому Кишиневу", - говорит директор Дома-музея Вадим Дрелинский.

Экспозиция работ Игнатенко представляет собой серию из 20 живописных полотен и примечательна тем, что в ней отражены все четыре сезона года, причем некоторые из картин писались в период пандемии 2020 года.

"Вглядываясь в картины Вячеслава Игнатенко, мы видим старый Кишинев, как если бы его видел сам поэт. Есть еще кое-что очень важное. Присмотритесь: на некоторых картинах художника по старым улицам шагает Пушкин", - отметил Дрелинский.

Сам художник признался в любви к старинным кварталам молдавской столицы.

"Я приехал в Кишинев в 1983 году. И сразу очень полюбил старые одноэтажные кварталы города, их особую атмосферу, которую мне по-прежнему хочется передавать в картинах, атмосферу, в которой очень часто и почти зримо присутствует Пушкин", - утверждает Вячеслав Игнатенко.

Столичный муниципальный советник от ПСРМ Александр Одинцов, пришедший в Дом-музей Пушкина отметить день рождения поэта, особо порадовался на празднике большому количеству юных жителей города.

"Мне очень приятно видеть, что кишиневский Дом-музей Александра Сергеевича находится в хорошем состоянии. Да, предстоит сделать еще большую работу, но мы, муниципальный совет, хотим чтобы музей преображался и впредь сохранил свою неповторимую энергетику", - сказал Одинцов.

"А еще я очень рад видеть здесь сегодня детей. Я знаю, что в последние годы неуклонно растет количество посетителей Дома-музея, люди специально приезжают из-за границы, приходят семьями. Мы постараемся, чтобы так было и дальше и хочу, чтобы вы знали: мы ваши преданные друзья", - заявил Одинцов.

Ну а праздник в Доме-музее великого русского поэта продолжился выступлением оркестра африканских инструментов BolambaLokole, ансамбля "Калина", танцевального коллектива Copilaria dance.

Особые праздничные мероприятия, посвященные дню рождения Александра Пушкина, прошли и в Долне.

Это живописное место, полюбившееся великому русскому поэту, располагается в 55 километрах от Кишинева. Здесь находилась усадьба дворянина Замфира Ралли-Арборе, в которой классик проживал какое-то время. Сейчас здесь открыт филиал кишиневского Дома-музея А.С. Пушкина. В день рождения поэта в Долне организовали традиционный праздник пушкинской поэзии.

"Сейчас музей, а тогда дом-усадьба семьи Ралли, где очень любил бывать наш великий поэт, вдохновляться. Молдавская земля его сильно вдохновляла и, как он выразился сам, была священной для души поэта. Именно здесь родились более ста стихотворений Александра Сергеевича, здесь он написал свои южные поэмы, здесь он начал писать роман "Евгений Онегин", – сказал глава Российского центра науки и культуры Андрей Муравьев.

По его словам, 222 года спустя со дня рождения поэта, Александр Сергеевич – тогда служащий министерства иностранных дел Российской империи – сегодня продолжает быть народным дипломатом, объединяя людей самых разных культур, национальностей, этносов.

Муравьев отметил, что Российский центр науки и культуры рад поддержать это замечательное мероприятие.

"Мы рады сотрудничеству с Домом-музеем А. С. Пушкина, с примэрией села Долна. Рады, что уже традиционно инициатором и организатором этого мероприятия выступает Русская община Молдовы. Еще раз с праздником, с днем рождения великого поэта, с Международным днем русского языка", – добавил он.

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Примар села Долна Валентина Челакуш отметила, что 6 июня – особенный день для жителей населенного пункта, где в этот день проходит праздник пушкинской поэзии.

По ее словам, к сожалению, в прошлом году из-за пандемии праздник не смогли организовать.

"Но надеемся, что эта красивая традиция возродится и мы каждый год будем собираться здесь, в Долне, чтобы почтить память великого поэта, классика Александра Сергеевича Пушкина. Для жителей села Долна – это гордость, потому что музей – это памятник архитектуры, памятник истории и, конечно, жемчужина общества", – сказала примар.

Как подчеркнула собеседница, дом-музей сохраняется в полном порядке. Долну, как отметила Челкауш, посещают гости как из Молдовы, так и из-за границы. Она уточнила, что на территории Долны есть и другие туристические объекты - "Поляна Земфиры", источник, усадьба семьи Ралли.

"То есть у нас есть несколько туристических объектов, которые ждут гостей и желающих соприкоснуться с прекрасным. Потому что Долна находится в живописном месте, окруженном Кодрами, в тихом месте. Мы очень рады принимать гостей и ждем их", – добавила примар.

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Как отметила Челакуш, в планах у местной примэрии – дальнейшее благоустройство территории объекта, чтобы он был комфортным для посещения не только в летний период, но и зимой.

В селе Долна проживает 1200 человек. "Это мирные, трудолюбивые и гостеприимные люди, какие здесь и жили во все времена", – отметила примар.

Общеизвестно, что Пушкин неотрывно связан с Молдовой. Русский поэт прожил в Кишиневе с 1820 по 1823 год. В ссылку в Бессарабию он был отправлен императором Александром I. Бессарабский период стал одним из самых плодотворных в творчестве русского классика.

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Пушкинисты насчитывают более 220 произведений, написанных, начатых и задуманных им в Кишиневе, в их числе и первые строки знаменитого романа "Евгений Онегин". Более 200 мест так или иначе связаны с именем Пушкина.

С 1899 года центральная улица города носит имя Александра Сергеевича. А с 1948 года в Кишиневе действует Дом-музей А.С. Пушкина, где жил классик. А памятник Александру Сергеевичу Пушкину открыли в Кишиневе в 1885 году. Он стал третьим по счету монументом (после Москвы и Санкт-Петербурга), установленным в честь поэта.

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