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Юрий Садовник

Ушел из жизни молдавский бард Юрий Садовник

© Screenshot / Youtube
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210607/35029366/ushel-iz-zhizni-moldavskiy-bard-yuriy-sadovnik.html

Информацию о смерти музыканта подтвердил для Sputnik Молдова пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Известный молдавский исполнитель Юрий Садовник был найден без признаков жизни в понедельник. 

Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневского управления полиции Наталья Стати.

По ее словам, трагедия произошла в квартире артиста в столичном секторе Ботаника. По предварительной информации, смерть наступила из-за огнестрельного ранения. Полиция изучает версию о суициде. 

Концерт в зале филармонии.
© Sputnik / Николай Костыркин
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Юрие Садовник родился 14 декабря 1951 года в селе Жура Рыбницкого района. Начал петь и сочинять музыкальные композиции еще в школе, где затем организовал первый музыкальный коллектив "Гайдуки".

Садовник окончил Институт искусств имени Гавриила Музическу в Кишиневе. В 1983 году при Национальной филармонии создал группу "Легенда". Много сотрудничал с коллективами "Норок", "Контемпоранул" и "Букурия". 

С 1984 года – заслуженный артист молдавской республики. В 2015 году был удостоен наивысшей государственной награды "Орден республики".

Является кавалером ордена "За гражданские заслуги" (1993) и обладателем медали имени Михая Эминеску.

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