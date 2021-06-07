Ушел из жизни молдавский бард Юрий Садовник

Информацию о смерти музыканта подтвердил для Sputnik Молдова пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Известный молдавский исполнитель Юрий Садовник был найден без признаков жизни в понедельник.

Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневского управления полиции Наталья Стати.

По ее словам, трагедия произошла в квартире артиста в столичном секторе Ботаника. По предварительной информации, смерть наступила из-за огнестрельного ранения. Полиция изучает версию о суициде.

Юрие Садовник родился 14 декабря 1951 года в селе Жура Рыбницкого района. Начал петь и сочинять музыкальные композиции еще в школе, где затем организовал первый музыкальный коллектив "Гайдуки".

Садовник окончил Институт искусств имени Гавриила Музическу в Кишиневе. В 1983 году при Национальной филармонии создал группу "Легенда". Много сотрудничал с коллективами "Норок", "Контемпоранул" и "Букурия".

С 1984 года – заслуженный артист молдавской республики. В 2015 году был удостоен наивысшей государственной награды "Орден республики".

Является кавалером ордена "За гражданские заслуги" (1993) и обладателем медали имени Михая Эминеску.

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