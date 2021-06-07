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Юрий Садовник. Архивное фото

Подробности смерти Юрия Садовника: певец оставил предсмертную записку

© Sputnik / Хворов
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210607/35030704/podrobnosti-smerti-sadovnika-pevets-ostavil-predsmertnuyu-zapisku.html

В сети активно обсуждают шокировавшую всю страну смерть музыканта Юрия Садовника. По некоторым данным, певец свел счеты с жизнью.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Появились детали об уходе из жизни молдавского барда Юрия Садовника.

В частности, в социальных сетях сообщают, что артист покончил с собой и оставил предсмертную записку, в которой объяснил свой поступок. 

"Я очень тяжело болен. Не хочу быть никому в тягость", – якобы именно такое сообщение оставил музыкант. 

Кроме того, отмечают, что выстрел был сделан из пистолета, легально зарегистрированного на имя Садовника. 

Юрий Садовник
© Screenshot / Youtube
Ушел из жизни молдавский бард Юрий Садовник

По предварительной информации, тело артиста нашла его жена в их квартире в столичном секторе Ботаника.

Супруга Садовника рассказала полиции, что в момент происшествия не была дома, а найдя мужа по возвращении, сразу позвонила в Единую службу спасения 112. 

Ранее в полиции подтвердили смерть музыканта. Сообщалось, что на теле погибшего нашли огнестрельное ранение. Полиция изучает версию о суициде.

Юрий Садовник родился 14 декабря 1951 года в селе Жура Рыбницкого района. Артисту было 69 лет. 

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