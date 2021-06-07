Подробности смерти Юрия Садовника: певец оставил предсмертную записку

В сети активно обсуждают шокировавшую всю страну смерть музыканта Юрия Садовника. По некоторым данным, певец свел счеты с жизнью.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Появились детали об уходе из жизни молдавского барда Юрия Садовника.

В частности, в социальных сетях сообщают, что артист покончил с собой и оставил предсмертную записку, в которой объяснил свой поступок.

"Я очень тяжело болен. Не хочу быть никому в тягость", – якобы именно такое сообщение оставил музыкант.

Кроме того, отмечают, что выстрел был сделан из пистолета, легально зарегистрированного на имя Садовника.

По предварительной информации, тело артиста нашла его жена в их квартире в столичном секторе Ботаника.

Супруга Садовника рассказала полиции, что в момент происшествия не была дома, а найдя мужа по возвращении, сразу позвонила в Единую службу спасения 112.

Ранее в полиции подтвердили смерть музыканта. Сообщалось, что на теле погибшего нашли огнестрельное ранение. Полиция изучает версию о суициде.

Юрий Садовник родился 14 декабря 1951 года в селе Жура Рыбницкого района. Артисту было 69 лет.

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