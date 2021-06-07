Первые лица страны – о смерти Садовника: ушла легенда молдавской музыки

Глава государства и спикер парламента выразили соболезнования в связи со смертью известного молдавского артиста.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала в своем Facebook известие о смерти молдавского барда Юрия Садовника.

"С грустью узнала о трагической гибели мастера Юрия Садовника. Узнаваемый голос и образ, на котором выросли и мы, и наши родители. Исполнитель, сумевший рассказать нам о Родине и родном селе, о Кодрах Оргеева и Днестре, на берегу которого он вырос, о своей матери и тоске. Артист, воплотивший в незабываемые песни прекрасные стихи наших поэтов", – написала Санду.

По ее словам, музыка Юрия Садовника "навсегда останется в наших сердцах и, надеюсь, в сердцах будущих поколений".

Также Санду выразила соболезнования семье и тем, кто любил его как человека и как артиста.

Об уходе Садовника высказалась и спикер парламента Зинаида Гречаная. По ее мнению, Садовник – легенда молдавской музыки.

"Печальная новость потрясла музыкальный мир и всю Молдову – скончался известный певец Юрий Садовник, народный артист, кавалер Ордена республики. Он – легенда молдавской музыки, его любят и ценят многие поклонники в Молдове и за рубежом. Он оставил после себя множество песен, ставших хитами, которые навсегда сохранят его память в наших сердцах и душах", – написала Гречаная на своей странице в Facebook.

Спикер выразила соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам в связи с уходом в вечность Юрия Садовника.

Ранее в полиции подтвердили смерть музыканта. Сообщалось, что на теле погибшего нашли огнестрельное ранение. Полиция изучает версию о суициде.

Юрий Садовник родился 14 декабря 1951 года в селе Жура Рыбницкого района. Артисту было 69 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova