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Певец Юрий Садовник

Первые лица страны – о смерти Садовника: ушла легенда молдавской музыки

© Sputnik / И. Земшман
Культура
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Sputnik Молдова
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Глава государства и спикер парламента выразили соболезнования в связи со смертью известного молдавского артиста.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала в своем Facebook известие о смерти молдавского барда Юрия Садовника.

"С грустью узнала о трагической гибели мастера Юрия Садовника. Узнаваемый голос и образ, на котором выросли и мы, и наши родители. Исполнитель, сумевший рассказать нам о Родине и родном селе, о Кодрах Оргеева и Днестре, на берегу которого он вырос, о своей матери и тоске. Артист, воплотивший в незабываемые песни прекрасные стихи наших поэтов", – написала Санду. 

По ее словам, музыка Юрия Садовника "навсегда останется в наших сердцах и, надеюсь, в сердцах будущих поколений".

Юрий Садовник. Архивное фото
© Sputnik / Хворов
Подробности смерти Юрия Садовника: певец оставил предсмертную записку

Также Санду выразила соболезнования семье и тем, кто любил его как человека и как артиста.

Об уходе Садовника высказалась и спикер парламента Зинаида Гречаная. По ее мнению, Садовник – легенда молдавской музыки. 

"Печальная новость потрясла музыкальный мир и всю Молдову – скончался известный певец Юрий Садовник, народный артист, кавалер Ордена республики. Он – легенда молдавской музыки, его любят и ценят многие поклонники в Молдове и за рубежом. Он оставил после себя множество песен, ставших хитами, которые навсегда сохранят его память в наших сердцах и душах", – написала Гречаная на своей странице в Facebook. 

Спикер выразила соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам в связи с уходом в вечность Юрия Садовника.

Ранее в полиции подтвердили смерть музыканта. Сообщалось, что на теле погибшего нашли огнестрельное ранение. Полиция изучает версию о суициде.

Юрий Садовник родился 14 декабря 1951 года в селе Жура Рыбницкого района. Артисту было 69 лет. 

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