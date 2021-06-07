Он просто не выдержал: музыкальный мир скорбит об уходе Юрия Садовника

Молдавские артисты высказывают в социальных сетях соболезнования и сожаления в связи с безвременным уходом из жизни Юрия Садовника.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Множество молдавских исполнителей и музыкантов выразили сожаления и соболезнования после известия о кончине барда Юрия Садовника.

По одной из версий Садовник свел счеты с жизнью, якобы даже оставил предсмертную записку, где сообщил, что тяжело болен и не хочет стать ни для кого обузой.

Так, певица Мария Стоянов высказала на своей странице в Facebook мнение, что деятели культуры особенно чувствительны, а сам Садовник не мог выдержать бескультурье и глупость общества.

"Культурного человека выбрасывают на окраину "фестивалей, он более не нужен никому, человек культуры", – написала Стоянов.

По ее мнению, "люди, искренне любящие свою страну и народ просто не выдерживают". Артистка считает, что жизнь может наладиться только тогда, когда человек станет человеком, а во главе общества будет культура.



Другая исполнительница Ленуца Бургилэ уверена, что Садовник совершил такой тяжелый поступок в связи с тем, что не сумел выдержать тех сложностей, которые обрушились на всех артистов в последнее время.

"Кто сейчас вспоминает про артистов, кто хочет их пригласить спеть, чтобы они могли немного заработать и купить себе кусок хлеба? Господь, упокой его душу, великий артист, редкий голос", – написала Бургилэ.

Слова сожаления высказали и представители группы Zdob și Zdub. Они опубликовали в социальных сетях сообщение, где назвали Садовника автором многих шлягеров, а также выложили фрагменты совместного выступления в рамках фестиваля "Золотая подкова". Тогда артисты вместе исполнили хит Dragă otee.

Некоторым деятелям музыки было тяжело поверить в уход мастера. Это следует из сообщения певицы Нелли Чобану.

"Не могу поверить. Прощай, маэстро Юрий Садовник", – отметила Чобану.

Молодая певица Патриция Пауленко, которая была соседкой артиста, рассказала на своей странице в соцсети, каким был Садовник для близких людей.

"Прощай, дядя Юрий. Так я привыкла его называть. Он был не просто соседом, а близким человеком для всей нашей семьи. Часто меня оставляли под его присмотром в детстве, когда у родителей были дела. Помню, как он играл песни под гитару, чтобы дать мне стимул и найти тысячи аргументов, чтобы я не покидала сцену", – рассказала Пауленко.

Свои соболезнования высказал и участник группы Brio Sonores Михай Гандраман.

"Великий артист, которому всю жизнь публика аплодировала стоя. Многое было в его жизни: события, записи, продажи альбомов, сотрудничество с другими музыкантами, звание народного артиста, турне, номинации и шлягеры. Все это приносило ему и прибыль.И вдруг все это резко исчезает и ты чувствуешь себя "обузой для других". Такими были его последние мысли", – отметил Гандраман.

Ранее в полиции подтвердили смерть музыканта. Сообщалось, что на теле погибшего нашли огнестрельное ранение. Полиция изучает версию о суициде.

Юрий Садовник родился 14 декабря 1951 года в селе Жура Рыбницкого района. Артисту было 69 лет.

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