Последняя мечта Юрия Садовника: что не успел сделать артист

Перед тем как покинуть этот мир, бард Юрий Садовник пытался осуществить свою мечту – организовать "Фестиваль гитар на Днестре".

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Председатель Оргеевского района Дину Цуркану рассказал в публикации на своей странице в Facebook, что не так давно Юрий Садовник обратился к нему за помощью в организации музыкального фестиваля в Молдове.

По словам Цуркану, однажды, выйдя на работу, он "с удивлением обнаружил, что среди тех, кто ждал в приемной, был и маэстро Юрий Садовник".

"Да, Садовник, уроженец Оргеевского района, которым так восхищались многие, спокойно сидел в приемной и ждал своей очереди. Простой, скромный, как обычный человек", – написал Цуркану.

При этом артист пришел не для решения личной проблемы, а для того, чтобы попросить помощи в организации "Фестиваля гитар на Днестре", уточнил чиновник.

"Мы начали подготовку, проведя много вечеров на берегу Днестра. Так у меня была возможность познакомиться поближе, узнать подробности из жизни артиста: мы шутили, рассказывали друг другу разные истории из жизни. Так я открыл для себя человека Садовника, поскольку артиста Садовника я знал с детства... Хочется верить, что мы стали друзьями, близкими людьми", – поделился воспоминаниями Цуркану.

Чиновник посетовал, что, "когда все обрело контуры и удалось достигнуть финишной прямой, Садовник решил, что фестиваль будет проходить без него".

"Горькие новости, которые нас обескуражили... Но это не заставит нас сдаться. "Фестиваль гитар" состоится, и это мероприятие будет так же прекрасно, как душа нашего великого художника. Мероприятие в его честь и в память о нем. В знак глубокой признательности за наследие, которое он нам оставил", – пояснил Цуркану.

Представитель Оргеевского района также опубликовал снимок Садовника, сделанный во время совместной рыбалки. "На этом снимке мы с маэстро Садовником на Днестре на рыбалке. Один из дней, по которым я буду скучать..."

Отвечая на вопрос журналистов Sputnik Молдова, Цуркану рассказал, что местная администрация приложит все усилия для реализации проекта "Фестиваль гитар на Днестре", который является нереализованной мечтой барда Юрия Садовника. Однако, как уточнил собеседник, запуск фестиваля зависит от нескольких факторов: и от эпидемиологический ситуации, и от многого другого.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova