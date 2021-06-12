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Парусная регата и фотовыставка: как отмечают День России в Кишиневе

© Sputnik / Denis Abramov
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210612/35090816/parusnaya-regata-i-fotovystavka-kak-prokhodit-den-russia-v-kishineve.html

В День России жителей и гостей Кишинева ждет праздничная программа: фотовыставка, концерты, а также соревнование по парусному спорту.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. По случаю Дня России в Кишиневе в субботу в организована культурно-спортивная программа в парке "Валя Морилор", рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Андрей Муравьев. 

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"С удовольствием дарим жителям Кишинева эту программу. Она включает в себя парусную регату, которая организуется федерацией спортивного яхтинга Молдовы. Также будет фотовыставка под открытым небом под названием "Многогранная Россия". Она подготовлена Русским домом совместно с Международным информационным агентством "Россия сегодня" и Международным информационным агентством и радио Sputnik Молдова", – заявил Муравьев. 

Как отметил собеседник Sputnik, на фотовыставке представлены уникальные фотографии, отражающие мультикультурность, мультиконфессиональность и природное богатство России. Также, по словам Муравьева, гости смогут увидеть пейзажные снимки, демонстрирующие красоту природы и красивейшие неизведанные уголки России.

"Посетители увидят фотографии уникальных памятников искусства, хранящих в себе множество народных традиций, рассказывающих о зарождении русского зодчества. Представлены кадры, показывающие жизнь малочисленных коренных народов России", – рассказал глава Россотрудничества. 

Кроме того, подготовлена концертная программа в исполнении известных в Молдове детских музыкальных коллективов: Do-Re-Micii, Cununița, Lollypops. Впервые будет исполнена песня "Люблю тебя, Россия". Вечером состоится концерт кавер-группы Prizza. 

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Как считает Муравьев, в ходе праздничных мероприятий будет представлен и молдавский колорит: его отразят выступления детских коллективов, которые исполнят песни не только на русском языке, но и на государственном, некоторые композиции прозвучат и на других языках.

"Думаю, все это создаст праздничное настроение, которое совместит в себе традиции как русской, так и молдавской культуры", – заключил Муравьев.

День России отмечается с 1994 года, но тогда этот праздник носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России и стал официальным нерабочим днем. Переименовали его в День России в 1998 году.

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