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Презентация песни Гордиенко. Архивное фото

Наталья Гордиенко намерена открыть в Молдове детскую Академию творчества

© Sputnik
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210614/35110007/natalya-gordienko-namerena-otkryt-v-moldove-detskuyu-akademiyu-tvorchestva.html

Работу с детским проектом Наталья пообещала совмещать с международными гастролями и записями музыкального материала на русском и английском языках.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Молдавская певица сообщила на своей странице в социальной сети, что по возвращении с "Евровидения" успела съездить с концертами в Румынию и записать в Москве демо "новой крутейшей песни". Кроме того, Наталья анонсировала важный проект.

"Семья - это главное! Так долго я еще не отсутствовала, но мы с Кристи стойко выдержали период разлуки. Он (сын певицы Кристиан - прим. ред.), кстати, очень гордится своей мамой и знает, что впереди его ждут только хорошие приключения", – отметила Наталья на своей странице в соцсети.
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Публикация от Gordienko Natalia (@natalitsa)

По возвращению в Молдову Гордиенко также сообщила о своих новых грандиозных планах.

"Уже этой осенью мы откроем первую в стране детскую Академию творческого развития Little Beatle ("Маленький битл" - прим. ред.). В августе планируем начать набор деток. Такого у нас еще не было! Подробности, конечно же, будут очень скоро. Скажу одно: когда я увидела финальный дизайн-проект, захотела вновь стать ребенком и жить в своей Академии", – написала она.

Наталья Гордиенко
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Наталья Гордиенко: Молдова уже вошла в историю Евровидения
Работу с детским проектом певица пообещала совмещать с международными гастролями и записями музыкального материала на русском и английском языках. Наталья утверждает, что у нее уже "чешутся руки" показать миру свою Академию.

Гордиенко также сообщила, что ее ближайшее живое выступление состоится 27 июня в Москве на фестивале "Жара".

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