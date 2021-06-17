Фото: в сквере "Михай Эминеску" появилась скульптура Вероники Микле

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. В сквере "Михай Эминеску" в центре Кишинева появилась бронзовая скульптура большой любви и музе поэта Вероники Микле. Об этом сообщил на своей странице в Facebook примар столицы Ион Чебан.
Скульптуру поставили в нескольких метрах от памятника поэту в образе героя одного из его главных произведений - Лучафэрула. Официальное открытие состоялось в четверг. В событии лично участвовал градоначальник.
"Это сделано в дань уважения великому поэту, для которого она была источником вдохновения и главной любовью его жизни. Композиция изготовлена из бронзы известным скульптором, почетным гражданином Кишинева Вячеславом Жиглицким. Над скульптурой он трудился три месяца", - рассказал Чебан.
Это не первая бронзовая скульптура в молдавской столице, изготовленная Жиглицким.
Ранее подобные фигуры были установлены по всему городу: на улице 31 августа, в парке "Валя Морилор", а также в секторе Рышкановка.
В этом районе города в одном из скверов установили скульптуру известного сказочного героя Гугуцэ.
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