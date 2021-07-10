Фестиваль к 585-летию Кишинева: программа мероприятия

КИШИНЕВ,10 июл - Sputnik. Первый фестиваль "Приветствую тебя, Кишинев", посвященный 585-летию первого документального упоминания города, состоится 14-17 июля, объявил в субботу столичный градоначальник Ион Чебан.
По его словам, было решено организовать культурные мероприятия на свежем воздухе, а также встречи с выдающимися писателями страны. Эти события состоятся в филиалах Муниципальной библиотеки им. Б. П. Хашдеу.
Кроме того, в музее истории города будет проведена выставка документов и рукописей об истории столицы.
Так, по словам примара, в рамках фестиваля ежедневно с 14 по 17 июля будет звучать музыка разных жанров:
- 14 июля - открытие фестиваля Chisinau Jazz;
- 15 июля - фестиваль "Кишинев в народных традициях";
- 16 июля - фестиваль "Классическая музыка Кишинева";
- 17 июля - фестиваль-спектакль "Ода Кишиневу".
"Фестиваль "Приветствую тебя, Кишинев" включает в себя и кинематографию, предлагая пространство для продвижения фильмов в рамках Международного фестиваля документального кино CRONOGRAF", - добавил Чебан.
Примар Кишинева пригласил всех на фестиваль, но напомнил о важности соблюдения правил защиты от коронавируса.
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