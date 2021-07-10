Фестиваль к 585-летию Кишинева: программа мероприятия

В рамках фестиваля пройдут концерты разных жанров музыки, встречи с писателями, выставки по истории города, а завершится событие выступлением звезд на пешеходной улице.

КИШИНЕВ,10 июл - Sputnik. Первый фестиваль "Приветствую тебя, Кишинев", посвященный 585-летию первого документального упоминания города, состоится 14-17 июля, объявил в субботу столичный градоначальник Ион Чебан.

По его словам, было решено организовать культурные мероприятия на свежем воздухе, а также встречи с выдающимися писателями страны. Эти события состоятся в филиалах Муниципальной библиотеки им. Б. П. Хашдеу.

Кроме того, в музее истории города будет проведена выставка документов и рукописей об истории столицы.

Так, по словам примара, в рамках фестиваля ежедневно с 14 по 17 июля будет звучать музыка разных жанров:

14 июля - открытие фестиваля Chisinau Jazz;

15 июля - фестиваль "Кишинев в народных традициях";

16 июля - фестиваль "Классическая музыка Кишинева";

17 июля - фестиваль-спектакль "Ода Кишиневу".

Завершится программа 17 июля концертом на пешеходной улице, который начнется в 19.00. На нем выступят муниципальный оркестр народной музыки "Братья Адваховы", этнофольклорный ансамбль Plăieșii, Христофор Алдя-Теодорович и Alex Calancea Band.

"Фестиваль "Приветствую тебя, Кишинев" включает в себя и кинематографию, предлагая пространство для продвижения фильмов в рамках Международного фестиваля документального кино CRONOGRAF", - добавил Чебан.

Примар Кишинева пригласил всех на фестиваль, но напомнил о важности соблюдения правил защиты от коронавируса.

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