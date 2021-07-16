Директор "Славянского базара": у нас особенные отношения с Молдовой

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. В Белорусском Витебске стартовал музыкальный фестиваль "Славянский базар". В этом году Молдову представит Юлия Телеука - в детском конкурсе.

О специфике фестиваля в этом году рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова директор фестиваля Глеб Лапицкий.

По его словам, уже состоялось масштабное шоу-открытие в летнем амфитеатре в Витебске, где, несмотря на пандемию, присутствовало большое количество зрителей. Кроме некоторых ограничений и поправок, которые были вынуждены внести организаторы конкурса, в этом году в работе фестиваля появилось одно новшество.

"Это паспорта гражданина фестиваля "Славянский базар". Мы назвали этот документ "васильковый паспорт", потому что символ нашего фестиваля - василек. Его могут получить все люди, которые 14 и более лет участвовали в этом ежегодном мероприятии, работали, были аккредитованы", - рассказал Лапицкий.

Он объяснил, что по белорусскому законодательству первый паспорт граждане получают именно в 14 лет: "каждый человек, побывавший в Витебске 14 раз, оставил здесь частичку себя и достоин "васильковой прописки".

"У нас особенные дружные отношения с Молдовой. Народный артист республики – Константин Москович – является мостиком культурной дружбы между "Славянским базаром" и Молдовой. Выступала у нас вчера и Наталья Гордиенко, которая получала Гран-при конкурса", - подчеркнул Лапицкий.

Он отметил, что на этом международном конкурсе зажглись множество звезд: Лариса Долина, Таисия Повалий, Алена Ланская и другие.

Напомним, на фестивале "Славянский базар" выступало множество молдавских артистов. Гран-при получали Наталья Гордиенко, Паша Парфений и уроженец Молдовы, выступающий за Румынию, Марчел Рошка. Кроме того, серебряным призером конкурса становилась Анна Одобеску.

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