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Славянский базар в Витебске

Директор "Славянского базара": у нас особенные отношения с Молдовой

© Sputnik / Виктор Толочко
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20210716/35552441/direktor-slavyanskogo-bazara-u-nas-osobenny-otnosheniya-s-moldovoy.html

Пандемия искусству не помеха - ежегодный Международный фестиваль в Витебске открылся масштабным шоу.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. В Белорусском Витебске стартовал музыкальный фестиваль "Славянский базар". В этом году Молдову представит Юлия Телеука - в детском конкурсе.  

Константин Москович
© Sputnik / Osmatesco
Москович о Славянском базаре: молдавские исполнители выступили достойно

О специфике фестиваля в этом году рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова директор фестиваля Глеб Лапицкий.

По его словам, уже состоялось масштабное шоу-открытие в летнем амфитеатре в Витебске, где, несмотря на пандемию, присутствовало большое количество зрителей. Кроме некоторых ограничений и поправок, которые были вынуждены внести организаторы конкурса, в этом году в работе фестиваля появилось одно новшество.

"Это паспорта гражданина фестиваля "Славянский базар". Мы назвали этот документ "васильковый паспорт", потому что символ нашего фестиваля - василек. Его могут получить все люди, которые 14 и более лет участвовали в этом ежегодном мероприятии, работали, были аккредитованы", - рассказал Лапицкий.

Он объяснил, что по белорусскому законодательству первый паспорт граждане получают именно в 14 лет: "каждый человек, побывавший в Витебске 14 раз, оставил здесь частичку себя и достоин "васильковой прописки".

"У нас особенные дружные отношения с Молдовой. Народный артист республики – Константин Москович – является мостиком культурной дружбы между "Славянским базаром" и Молдовой. Выступала у нас вчера и Наталья Гордиенко, которая получала Гран-при конкурса", - подчеркнул Лапицкий.

Он отметил, что на этом международном конкурсе зажглись множество звезд: Лариса Долина, Таисия Повалий, Алена Ланская и другие.

Напомним, на фестивале "Славянский базар" выступало множество молдавских артистов. Гран-при получали Наталья Гордиенко, Паша Парфений и уроженец Молдовы, выступающий за Румынию, Марчел Рошка. Кроме того, серебряным призером конкурса становилась Анна Одобеску.

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Теги:
Молдова, Славянский базар

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