Молоденькая дальнобойщица: "Среди водителей я свой парень"

Двадцатишестилетняя Блейз Уильямс из Австралии с 19 лет водит грузовики и советует другим девушкам попробовать себя в этой работе

Согласно статистике в Австралии женщин меньше, чем мужчин, поэтому не удивительно, что новость о соблазнительной дальнобойщице пришла именно из страны, где много Кенгуру.

Как пишут британские СМИ, карьера "дальнобойщицы" начиналась для Блейз с мытья грузовиков. Ей велели получить права, чтобы перевозить их с места на место: "Раньше, когда я видела, как они подъезжали и останавливались рядом со мной, мне было страшно, но в конце концов мне реально понравилось их водить, — говорит Блейз.

Она говорит, что ей очень нравится жизнь на колесах. "На шоссе гораздо больше свободы, чем на офисной работе, и никто не нависает над твоим столо", говорит девушка.

Блейз утверждает, что на работе доброжелательная обстановка и у нее не было каких-то проблем из-за пола. "Я всегда одевалась немного в стиле Барби, но среди водителей я чувствую себя своим парнем", — хвастает австралийка.

© Photo: Insatgram / blayzewilliams Блейз Уильямс / Blayze Williams

В Австралии на 100 дальнобойщиков приходится три женщины. При этом в стране нехватка водителей грузового транспорта, так что Уильямс рекомендует другим девушкам последовать ее примеру.

"Многие парни могут вести себя грубовато, так что если вас легко оскорбить или обидеть, то это место не для вас. Но я за карьеру не встретила больших проблем. Многим девушкам стоит себя попробовать в этой работе. Да, бывает, что нужно много часов проводить в пути, но можно хорошо заработать, и это очень весело".