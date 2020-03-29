Топоним "Молдавия" – фракийская загадка

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Как известно, до недавних пор выявлено белее 111 топонимов с корнем - Молдав, - Молдов, распространенных в Европе. Они распространены к северу от Дуная, в том числе в Германии, Норвегии, Польше, Чехии, Словакии, Белоруссии, Эстонии, России, Украине, а также в Молдавии и Румынии. Подробнее об этих сведениях вы можете узнать в предыдущей статье, опубликованной на нашем сайте еще в 2017 году.

В ходе экспедиций в 2017–2019 годах по Северным Балканам, автор изучал некоторые античные и средневековые исторические объекты, неолитические предметы прикладного искусства. Но последняя поездка в сентябре прошлого года принесла еще один, весьма неожиданный результат. Вся рассказанная далее история началась в Археологическом музее Пловдива.

© Sputnik / Евгений Паскарь Археологический музей в Пловдиве.

В нескольких отлично оборудованных залах представлены интереснейшие экспонаты. Первое, на что я обратил внимание – фигурки неолитического времени. Они все похожи на те, что выставлены в исторических музеях Кишинева, Варны, Софии, Салоник. Некоторые из них словно копии друг друга. Такое сходство не может быть случайным и обусловлено, очевидно, существующими связями между народами и регионами их расселения. Знания вместе с миграциями племен перемещались в пространстве – это, кажется, естественным объяснением, но не исчерпывающем.

В древнем пластическом искусстве, безусловно, выражено и универсальное мировоззрение древних народов, проживавших в том числе в Северо-Западном Причерноморье и на Балканах. Более того, создается впечатление, что от берегов Днестра до Эгейского моря, а вероятно, и во всей Евразии, у людей были в принципе одинаковые представления о сложной, многогранной и, по их восприятию, сакральной природе мира. Эти представления отражались в том числе в метафорах и символах божеств Неба и Земли, а также в их бесконечных ипостасях - многочисленных именах и эпитетах богов и богинь, известных нам по мифам древности.

В описании одного из ритуальных предметов в виде лани неолитической эпохи указано, что он был найден при раскопках в Мулдаве (Muldava). Эта информация, естественно, не могла не заинтересовать меня.

Топоним Мулдава во Фракии? Это что-то совершенно неожиданное. Тем более, Мулдава – это старогерманская форма топонима Молдавия.

© Sputnik / Евгений Паскарь Неолитический ритуальный сосуд (экспонат находится на нижнем ярусе слева от меня) в виде лани был найден археологами в Мулдаве, недалеко от Пловдива.

До сих пор подобные топонимы были обнаружены к северу от Дуная до Норвежского и Балтийского морей. Единственный топоним Молдава к югу от Дуная – это спорное другое название реки Нишава. И вот, пожалуйста! Оказывается, Мулдава (она же Молдова) есть и в Болгарии – село с таким названием находится недалеко от Пловдива.

© Sputnik / Евгений Паскарь Muldava - село во Фракии.

В болгарских источниках приводятся разные точки зрения о времени и обстоятельствах появления топонима в этих краях. Но особый интерес у меня вызвала информация, опубликованная на одном из болгарских сайтов, где в частности сообщается о фракийском происхождении топонима Мулдава.

"Рядом с деревней были раскопаны все остатки древнего поселения, которое было древним фракийским культовым центром. Культовый Центр является старейшим духовным очагом цивилизации, известным не только в Болгарии, но даже во всей Европе. Примечательно, что название "мулда" в названии современной деревни означало укрепленное святилище на фракийском языке. В этой области с незапамятных времен были замки и святилища. Например, есть еще одно неисследованное доисторическое место рядом с Мулдавой, которое является римским святилищем, построенным на месте самого старого центра культа с его замком, монастырем и тому подобным" (перевод с англ.).

Мулда – фракийский топоним? Это очень интересно!

Конечно, все версии необходимо досконально изучить, и после этого делать выводы. С некоторыми предположениями, можно ознакомиться в блоге автора.

Очевидно другое – теперь наши знания о распространении топонима с основой -Молдав значительно расширились. Причем, обнаруженный топоним находится во Фракии, которая занимает особое место в древней истории Европы. Теперь для исследователей открываются новые перспективы, что, вероятно, приведет и к другим открытиям.

Продолжение следует.

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