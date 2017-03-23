В Приднестровье оценили экспортные возможности сельхозпродукции

ТИРАСПОЛЬ, 23 мар – Sputnik, Ирина Ляхова. Перспективы роста экспортных поставок из Приднестровья связаны в первую очередь с успехами развития сельского хозяйства региона. Об этом, а также о потенциале развития отрасли в регионе, его экспортных возможностях говорили сельхозпроизводители на конференции, организованной двумя Торгово-промышленными палатами – Приднестровья и Молдо-итальянской.

"Огромными ресурсами мы владеем именно в сфере сельского хозяйства, и она, пожалуй, единственная, в которой основные ресурсы – это местные. У нас есть старые традиции в овощеводстве и садоводстве, селекционные центры, научные кадры, свой собственный потенциал, на который могли бы опереться", — объяснил глава Торгово-промышленной палаты Приднестровья Юрий Ганин.

Министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья Ефим Коваль убежден, что сельское хозяйство – это стратегическая отрасль. По его словам, с каждым годом объемы производства возрастают. В 2016 году только зерновых культур продали 536 тысяч тонн, получается, больше тонны зерна на каждого жителя региона.

"Самым большим экспортным потенциалом обладают зерновые и технические культуры, плодоовощная продукция, виноградарство", — считает Коваль.

По словам начальника отдела по таможенному сотрудничеству Государственного таможенного комитета Аллы Керимовой, более 60% экспорта на данный момент приходится на Украину, хотя в 2016 году эта страна занимала более 70% от всего сельскохозяйственного экспорта. Вторым по объему поставок импортером приднестровской сельхозпродукции является правый берег Днестра (20% по сравнению с 16% в 2016 году). В Россию также наметился экспортный всплеск (с 2% в 2016 году до 6% сейчас). Среди остальных потребителей приднестровской продукции – Болгария, Великобритания, Польша, Румыния.

"Пик экспорта за последние шесть лет пришелся на 2013 год. Но уже не полный первый квартал 2017 года характеризуется такими же объемами в ценовом выражении, как и 12 месяцев 2015 года и почти такими же, как 2012 года", — подчеркнула она.

Как рассказал директор одной из крупных агрохозяйств региона по поставке плодоовощной продукции Виктор Рожко, удачные показатели нынешнего года в РФ связаны в первую очередь с деятельностью его компании.

"То, что все сделали за 2015 год, мы этот объем реализовали за три месяца 2017 года. Я думаю, что нам всем надо собирать сельхозпроизводителей, надо чтобы мы сами друг друга переделали и поменяли менталитет отношения к качеству товара", — уверен предприниматель.

По его словам, прошли времена, когда грузились камазы с помидорами и отправлялись на экспорт в РФ, покупатель стал более требовательный, и рынок предъявляет особые условия к качеству.

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"Европа очень разбаловала российский рынок качеством товара и отсрочкой платежа. Ей некуда было его продавать, и они давали россиянам 45 дней на отсрочку платежа. Так что нужно себя настроить и на качество, и на длительность возврата платежа", — подчеркнул он.

Форум был организован в рамках более масштабного проекта "Деловое сотрудничество с целью повышения экспортного потенциала компаний".

"Его цель — создание ассоциаций производителей, в том числе в сельском хозяйстве, для улучшения экспортного потенциала. Для тех, кто создаст первые группы производителей, мы предоставляем бесплатный визит в Италию, где у них будет возможность обмена опытом", — рассказала директор Молдо-итальянской ТПП Кристина Самсон.

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