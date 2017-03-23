Нацбанк Молдовы наложил штраф в миллион на акционеров "Victoriabank"

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Национальный банк Молдовы оштрафовал ряд акционеров КБ "Victoriabank" АО.
"Исполнительный комитет Национального банка решил санкционировать штрафом прямого и косвенного владельца значительной доли в капитале КБ "Victoriabank" АО за несоблюдение требований Закона о финансовых учреждениях, касающихся информации и документов, запрашиваемых Национальным банком в целях мониторинга и оценки качества акционеров банка", — отмечено в сообщении Нацбанка.
По данным ведомства, общая сумма штрафа достигает примерно миллиона леев. Деньги пойдут в государственный бюджет.Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
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