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Молдавский флаг на здании правительства республики

Румыния нацелилась на приватизацию госимущества Молдовы

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Экономика
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Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну заявил в четверг журналистам, что Румыния готова участвовать в проходящем в Молдове процессе приватизации

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Румыния хочет стать частью процесса приватизации, который проходит в Молдове, заявил в четверг глава правительства Румынии Сорин Гриндяну в ходе совместной пресс-конференции с премьером Молдовы Павлом Филипом.

"Мы хотим консолидации румынских инвестиций в Молдову, хотим быть частью процесса приватизации, который проходит в Молдове. Естественно, все это будет проводиться транспарентно", — сказал Гриндяну.

В свою очередь, глава молдавского правительства сообщил, что приветствует намерение соседней страны инвестировать средства в экономику Молдовы.

Аукцион
© Sputnik/ Ruslan Krivobok
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В феврале Агентство публичной собственности Молдовы организовало очередной раунд приватизации государственного имущества, общая стартовая стоимость которого оценивается в 1,3 миллиарда леев.

Первый этап наметили на 22 марта, а 30 марта истекают сроки подачи заявок на участие в коммерческом конкурсе по приватизации 12 госпредприятий и одного объекта движимого имущества. Общая стартовая цена выставленных на продажу лотов приравнивается почти к 600 миллионам леев.

В этот же день истекают сроки подачи заявок на участие в инвестиционном конкурсе по продаже кинотеатров в Фалештах и Леова. Их общая стартовая цена достигает 868 тысяч леев. Минимальный размер инвестиций составляет миллион 800 тысяч леев, а срок реализации — три года.

Согласно данным Агентства публичной собственности, в огромном списке объектов, принадлежащих приватизации, числятся среди прочих: ГП авиакомпания "Air Moldova", ГП "Centrul Aeronautic de Instruire", АО "Кишиневский цирк", ГП "Полиграфичекий комбинат в Кишиневе", АО "Moldtelecom", ГП "Nodul Hidroenergetic Костешты", ГП "Центральная типография", АО "Tutun-CTC", ГП "Vibropribor" и многое другое.

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Теги:
госимущество, приватизация, Сорин Гриндяну, Павел Филип, Молдова, Румыния
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