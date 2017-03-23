Филип и Гриндяну рассказали о строительстве газопровода Яссы-Кишинев

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип и его румынский коллега Сорин Гриндяну в ходе совместной конференции по итогам заседания членов кабминов этих двух стран сообщили, что проект строительства газопровода Яссы-Кишинев планируется завершить ранее установленного срока.

"Это был вопрос, который обсуждался сегодня на встрече. Есть конкретные сроки. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Уверены, что мы опередим срок 2019 года", — сказал Гриндяну.

В свою очередь, глава молдавского правительства пояснил, что этот проект очень важен для обеспечения энергетической безопасности РМ.

"Энергетическая безопасность важна для Молдовы, учитывая, что наша страна — импортер. Мы сделаем все возможное, чтобы реализовать этот проект до конца 2018 года. Уже подписаны соглашения о финансировании с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития", — сказал Филип.

Также он сообщил, что Еврокомиссия готова увеличить грант с 10 до 40 миллионов евро для финансирования этого проекта.

"Если мобилизовать усилия, то этот проект можно реализовать до конца 2018 года", — заключил Филип.

Ранее глава молдавского правительства заявлял о том, что реализация проекта по продлению существующего молдо-румынского газопровода Яссы-Унгены до Кишинева начнется в 2017 году.

По его словам, на проектирование газопровода Унгены-Кишинев от правительства Румынии получено 550 тысяч евро. Еще 102 миллиона евро перечислено от Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Еврокомиссии в качестве финансирования строительства энергетического объекта.

Как сообщалось ранее, проект предусматривает продление газопровода Яссы-Унгены до Кишинева — с молдавской стороны и до Онешть — на румынской территории.

На данный момент через газопровод Яссы-Унгены поступает около миллиона кубометров газа в год. Как отмечают эксперты, поставки в таких объемах можно квалифицировать как незначительные. Так, они даже не попадают в отчетность Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Румынский газ стал поступать в Молдову только в начале весны 2015 года. Сроки запуска газопровода Яссы-Унгены после его закладки в конце августа 2013 года неоднократно откладывались. В итоге официально он был сдан в эксплуатацию только 27 августа 2014 года. Его протяженность на румынской территории составляет 32 км. Под рекой Прут проходят 736 метров и еще 11 км расположены на территории Республики Молдова. Эксперты подчеркивают, что без продления газопровода Яссы-Унгены с румынской стороны проект не имеет смысла. Для того, чтобы увеличить поставки топлива, необходимо подготовить инфраструктуру в стране-соседке.

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