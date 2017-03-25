Пугающие данные: почему в Молдове не могут повысить зарплаты

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Глава Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Олег Будза считает, что доля неформальной экономики республики не позволяет добиться увеличения заработной платы работникам бюджетной сферы.

"Что касается масштаба неформальной экономики, то в настоящее время говорят о том, что она составляет 30-40% и даже 70% от экономики страны, или же в среднем 12-14 миллиардов леев", — сказал Будза.

© Sputnik/ Evghenii Panasenco Сколько получают президент, депутаты и члены правительства Молдовы

По его мнению, в подобных условиях невозможно добиваться повышения зарплат для учителей, врачей, работников сферы культуры и других секторов.

"Вместе с тем, деньги имеются, и их можно вывести из этого порочного круга, вернуть в легальный оборот", — подчеркнул Будза.

Согласно данным Национального бюро статистики, средняя заработная плата в Молдове по итогам 2016 года достигла 5 тысяч 84 лея (около 258 долларов).

Самый низкий показатель зарплаты оказался у работников сферы искусства, отдыха и развлечений — 3 тысячи 399 леев (порядка 172 долларов).

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