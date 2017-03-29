Сколько экономят местные власти на работе осужденных

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Приблизительно два миллиона леев ежегодно экономят местные власти за счет труда граждан, приговоренных к общественно-полезным работам.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook министр юстиции Владимир Чеботарь.

Вместе с тем, чиновник сообщил, что с каждым годом число таких приговоров уменьшается. С начала 2017 года в республике общественно-полезные работы выполняют около 600 человек.

В 2016-м число подобных приговоров составило 2,7 тысячи, снизившись на 36%. При этом 156 человек отказались работать в пользу общества, из-за чего им ужесточили наказание за совершенные преступления.

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