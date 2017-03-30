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Мужчина напротив графика с тенденциями мировой экономики

В Приднестровье намерены избавиться от административных барьеров

© Fotolia/ violetkaipa
Экономика
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В рамках визита в Приднестровье представители российского Агентства стратегических инициатив предложили помощь в налаживании диалога между бизнес-сообществом и органами исполнительной власти

ТИРАСПОЛЬ, 30 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. Российское Агентство стратегических инициатив (АСИ) готово выступить консультантом в рамках разработки дорожных карт для того, чтобы предприниматели Приднестровья начали открытый диалог с исполнительными органами власти региона. Об этом в рамках визита представителей российской организации в Приднестровье сказал руководитель офиса международных связей АСИ Антон Москаленков, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на правительственную пресс-службу.

"Для Агентства очень важно делиться лучшими практиками по избавлению от административных барьеров не только с российскими регионами, но и со странами ближнего и дальнего зарубежья", — подчеркнул представитель АСИ.

Какие проекты привезли в Молдову российские бизнесмены
© Sputnik / VLADIMIR POLUSATOV
Какие проекты привезли в Молдову российские бизнесмены

Он добавил, что главная цель Агентства стратегических инициатив — создать эффективный работающий механизм по улучшению инвестиционного климата в каждом регионе.

"Мы не просто некоммерческая организация, мы продвигаем интересы бизнеса перед органами государственной власти", — отметил Москаленков.

Зампред правительства по вопросам стратегического развития и реформ Приднестровья Алексей Цуркан рассказал, что на встрече с представителями АСИ реализуются ранее достигнутые договоренности в ходе визита приднестровской делегации в Российскую Федерацию.

"Мы планируем изучить лучшие примеры по достижению в инвестиционном рейтинге, по решению важных задач в области экономики, чтобы попытаться их внедрить в нашу национальную экономику", — сказал Алексей Цуркан.

Агентство было образовано в 2011 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Основная его задача — создание площадки для общения между предпринимателями и органами государственной власти для выработки совместных решений по улучшению инвестиционного климата, а также поддержки проектов в области образования, бизнеса и социальной сфере.

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Теги:
исполнительная влысть, бизнес, диалог, Российское Агентство стратегических инициатив, АСИ, Москаленков, Цуркан, Молдова, Россия, Приднестровье
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