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Молдова может остаться без электроэнергии: что говорит президент

© Sputnik / RODION PROCA
Экономика
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Это не шутки: с 1 апреля в Молдову прекратятся поставки электроэнергии, если власти не заключат соглашение о закупке электричества

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал вопрос об отложенном на пятницу, 31 марта, соглашении на закупку республикой электроэнергии.

Здание Молдавской ГРЭС
© Sputnik/ В. Седачев
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Как заявил Додон в четверг на пресс-конфекции по итогам встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, "подписание соглашения об электроэнергии входит в полномочия правительства".

"Но это не значит, что я не интересовался этим вопросом. Еще 4 января во время первой встречи с господином Красносельским говорил, что недопустимо, чтобы поставки электроэнергии с Кучурган на правый берег осуществлялись через посредников", — сказал Додон.

Президент отметил, что "по словам Красносельского, предложение от Молдавской ГРЭС поступило молдавским властям".

"Не знаю условий, но меня заверили, что той схемы, которая работала до 1 апреля с посредником, — ее нет. Завтра должен состоятся конкурс и нужно подписать соглашение. Потому что с 1 апреля электроэнергии с Кучурганской ГРЭС по этой схеме не будет", — подчеркнул Додон.

По его словам, компания-посредник полностью исключена из этой схемы.

"Это важный момент. Очень рад, что здесь наша позиция с господином Красносельским совпадает полностью. Ни должно быть никаких посредников", — заключил Додон.

Как отметил президент, из-за посредника страдают обе стороны как молдавский потребитель, потому что приходится платить больше, так и предприятия, которые вырабатывают эту электроэнергию.

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Теги:
электроэнергия, поставки, соглашение, Молдавская ГРЭС, Игорь Додон, Кучурганы, Молдова
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