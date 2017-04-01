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Комментарий налоговой: имеют ли владельцы квартир право на скидку

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik выяснил, какие налоги должны платить собственники недвижимости при продаже вторичного жилья и покупке нового

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. К нам в редакцию обратился читатель с вопросом, который, на первый взгляд, нам показался узкопрофильным. Однако это лишь на первый взгляд. Дело в том, что описанная ситуация, связанная с куплей-продажей недвижимости, сегодня является одной из самых распространённых. Речь идет о том, когда молодые семьи продают свои прежние квартиры и приобретают жилье в ипотеку.

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Вот, собственно сам вопрос:

"Я продал квартиру, взял кредит в банке и купил новую. Денег, которые у меня остались с продажи первого жилья, на покупку второго не хватило, поэтому пришлось брать заем. Должен ли я после таких операций платить налоги, если да, то какие? Положено ли мне так называемое "налоговое освобождение"? В предыдущей квартире я жил с 1995 года, положено ли теперь за каждый год мне освобождение?"

Эти вопросы поступили в редакцию Sputnik от кишиневца Виктора М. Именно так он представился нашему журналисту.

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И вот какой ответ Sputnik получил из Налоговой инспекции:

Данный вопрос следует рассмотреть с точки зрения момента, когда имело место отчуждение.

По статье 38 Налогового Кодекса, частная собственность, не используемая в предпринимательской деятельности, является капитальным активом.

Денежные купюры
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В соответствии с положениями ч. (1) ст. 40 Налогового кодекса, величина прироста или потери капитала от продажи, обмена капитальных активов или отчуждения их иным способом равна разнице между полученной суммой (полученным доходом) и стоимостным базисом данных активов.

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Таким образом, в период до 1 января 2016 года, следует руководствоваться  положениями статьи 41 Налогового Кодекса (в предыдущей редакции), согласно которым, при продаже, обмене основного жилья налогоплательщика или отчуждении его другим способом величина прироста капитала, подлежащего налогообложению, для любого жилья уменьшается на 10 000 леев за каждый год следующий за 1997 годом, в течение которого (или которых) налогоплательщик являлся собственником этого жилья и использовал его в качестве своего основного. Данное положение не применяется в отношении основного жилья, стоимостным базисом которого является стоимость, оцененная в установленном порядке.

В соответствии со ст. 18 пункт е) Налогового кодекса, недвижимость является источником дохода, облагаемый подоходным налогом, который включается в валовой доход. Согласно ст. 37 ч. (5) Налогового кодекса, величина прироста капитала от продажи, обмена капитальных активов или отчуждения (выбытия) их другим способом равна превышению полученной суммы над стоимостным базисом данных активов.

Жилой дом
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Таким образом, физические лица, отчуждающие недвижимое имущество, исчисляют подоходный налог, исходя из облагаемой суммы прироста капитала, согласно статье 15 пункт а) Налогового кодекса.

Начиная с 01.01.2017 г., согласно изменениям, в 5 главе "Прирост и потеря капитала" НК, был исключен раздел по льготам при продаже основного жилья.

Также по ст. 20 Налогового кодекса, доходы, полученные физическими лицами–резидентами (граждане Республики Молдова и лица без гражданства) от отчуждения основного жилья, являются доходами, не облагаемыми налогами.

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Согласно п. 46) ст. 5 Налогового кодекса, основное жилье — это жилье, которое удовлетворяет в совокупности следующим условиям:

a) состоит в собственности налогоплательщика не менее трех лет;
b) составляет место жительства/пребывания налогоплательщика в течение последних трех лет до момента отчуждения

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Теги:
скидка, налоговая инспекция, недвижимость, квартира, жилье, государственная налоговая инспекция, Молдова, Кишинев, Налоги, Цена и стоимость, Инфляция, Ипотечное кредитование
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