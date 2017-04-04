Ни шагу назад, или долги Молдовы одни других краше

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Молдова продолжает накапливать долги. Неутешительную тенденцию демонстрируют предварительные данные отчета Национального банка республики. Согласно информации регулятора, общий внешний долг Молдовы по итогам 2016 года увеличился на 3,3% и составил 6 миллиардов 594,69 миллиона долларов США.

В долгах как в шелках: республика продолжает получать денежную поддержку из-за рубежа. В результате прямой государственный долг Молдовы перед международными финансовыми организациями составил миллиард 214,31 миллиона долларов, что на 6,1% больше, чем годом ранее.

© Sputnik/ Evghenii Panasenco Минфин продолжит набирать долги: без внешних доноров стране не выжить

Обязательства перед двусторонними кредиторами составили 250,36 миллиона долларов, что на 30% больше превышает показатели годичной давности.

По данным Нацбанка, наибольшая сумма задолженности Молдовы приходится на Международный банк реконструкции и развития (IBRD) и Международную ассоциацию развития (IDA), которые входят в группу Всемирного банка. На долю этих структур приходится 52,1% долга республики или 632,63 миллиона леев. МВФ Молдова задолжала свыше четверти миллиона долларов, Европейскому инвестиционному банку — 156,25 миллиона, Международному фонду сельскохозяйственного развития (IFAD) — более 60 миллионов.

Молдова задолжала всем вокруг. Республика накопила долги и перед правительствами ряда государств.

В топ-5 самых крупных кредиторов республики вошли Румыния, Япония, Россия, США и Австрия.

Стоит отметить, что перед западной страной-соседкой Молдова нарастила долг сразу на 60 с лишним миллионов леев. Причина тому — первый транш кредита, который выделил румынский кабмин нашей стране. К ряду стран Молдова все-таки сократила задолженность.

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