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Топ-12 стран, где любят молдавский алкоголь

© Sputnik/ Виталий Аньков
Экономика
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Стали известны страны, в которых предпочитают спиртное молдавского производства: где отечественный алкоголь пользуется наибольшим спросом

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Молдова нарастила объемы экспорта алкогольной продукции. Об этом свидетельствуют предварительные данные отчета Национального банка республики "Счета внешнеэкономической деятельности Молдовы за 2016 год".

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Согласно статистике, страны СНГ по-прежнему занимают лидирующие позиции в рейтинге крупных импортеров молдавского спиртного. Несмотря на небольшой спад экспорта в прошлом году, на долю государств Содружества приходится более 40% от всех поставок алкоголя, произведенного в нашей стране.

В денежном выражении за счет продажи спиртного странам-участницам СНГ республика выручила 66,38 миллиона долларов. Среди основных импортеров лидируют Беларусь, Украина и Россия. На эти государства приходится основная масса поставок алкогольной продукции местного розлива. Только в Беларусь в прошлом году ушло спиртного на сумму в 33,27 миллиона. За счет продаж в Украину наша страна выручила более 15 миллионов долларов, а в Россию — 11,57 миллиона долларов. При этом поставки в Россию увеличились более чем на 20%. Также отечественные крепкие напитки приобретает Казахстан.

Экспорт в европейские страны несколько увеличился. За 2016 году Молдова продала ЕС алкоголя на сумму в 51,97 миллиона долларов США. В Европе больше всего молдавские вина пользуются спросом в Польше. За счет поставок в эту страну, республика получила 12,97 миллиона долларов. В пятерку основных импортеров среди стран ЕС входят Румыния, Чехия, Германия и Великобритания.

Спиртное производства нашей страны приобретают также США, Китай и Грузия.

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Теги:
страны, алкоголь, вино, топ, Молдова
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