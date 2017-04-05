Премьер уверен: проблем с поставками электроэнергии в Молдову не будет

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип уверен, что в результате смены компаний поставщиков перебоев с электроэнергией не будет.

Акционерное общество "Энергоком" подписало с украинской компанией "DTEK Trading" контракт на поставки электричества в Молдову с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года.

Таким образом, республика будет импортировать электроэнергию по 50,2 доллара за мегаватт-час, тогда как Кучурганская ГРЭС просила 54,4 доллара. По подсчетам экспертов, за год Молдова может сэкономить до 300 миллионов леев. В Приднестровье решение Кишинева встретили негативно.

Филип в интервью одному из местных СМИ заявил, что на любой шаг, который бы не предпринял официальный Кишинев, в Тирасполе отвечают критикой.

"Уже видел много спекуляций и заявлений приднестровских лидеров на эту тему. У Республики Молдова есть свои личные интересы… И мы должны сделать все возможное для того, чтобы электроэнергия была как можно дешевле", — сказал молдавский премьер.

По его словам, в результате конкурса заключен контракт с украинской компанией на импорт электроэнергии "по самому выгодному предложению".

"Мы полностью уверены в том, что у нас не будет никаких проблем с поставками электроэнергии", — сказал Филип.

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