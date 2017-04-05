Филип рассказал о поставках газа в Молдову

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип надеется, что проект продления газопровода Яссы-Унгены до Кишинева будет завершен уже к концу 2018 года.

"На встрече с премьером Сорином Гриндяну (Румынии — ред.) в Пьятра Нямц было предложено реализовать эту цель до конца 2018 года. Проведено технико-экономическое обоснование. Находимся на последней стометровке в отношении проекта строительства и летом этого года начнется продление газопровода от Унген до Кишинева", — сказал Филип.

Он подчеркнул, что на осуществление проекта найдены необходимые деньги.

"Речь идет о кредитах Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития, а также гранте от Европейского союза в размере 10 миллионов евро. Эти деньги пойдут на строительство", — отметил Филип.

Премьер пояснил, что осуществление этого проекта направлено на энергетическую безопасность республики. По его словам, для того, чтобы ее обеспечить, необходимо импортировать энергию — газ или электричество — у поставщиков разных стран.

На данный момент через газопровод Яссы-Унгены поступает около миллиона кубометров газа в год. Как отмечают эксперты, поставки в таких объемах можно квалифицировать как незначительные. Так, они даже не попадают в отчетность Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Румынский газ стал поступать в Молдову только в начале весны 2015 года. Сроки запуска газопровода Яссы-Унгены после его закладки в конце августа 2013 года неоднократно откладывались. В итоге официально он был сдан в эксплуатацию только 27 августа 2014 года. Его протяженность на румынской территории составляет 32 км. Под рекой Прут проходят 736 метров и еще 11 км расположены на территории Республики Молдова. Эксперты подчеркивают, что без продления газопровода Яссы-Унгены с румынской стороны проект не имеет смысла. Для того, чтобы увеличить поставки топлива, необходимо подготовить инфраструктуру в стране-соседке.

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