В каких сферах Россия окажет поддержку Приднестровью

ТИРАСПОЛЬ, 5 апр — Sputnik, Ирина Ляхова. Решение проблем жителей Приднестровья в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты станут приоритетными направлениями сотрудничества в 2017 году. Об этом сказал после встречи с руководителями местных ведомств социального блока депутат Госдумы Алексей Силанов, который представляет в российском парламенте Приднестровье.

"Мне бы хотелось, чтобы наши взаимоотношения от разговоров перешли к конкретным делам, будь то вопросы, связанные с решением о получении высокотехнологичной медпомощи в Москве или других федеральных центрах, будь то вопросы, связанные с возможностью сдачи ЕГЭ на территории Приднестровья, будь то вопросы развития социальной поддержки и т.д.", — подчеркнул он.

Глава министерства по социальной защите и труду Елена Куличенко рассказала, что в разговоре с депутатом были обозначены вопросы, которые касаются оснащенности учебниками коррекционных школ Приднестровья, пополнения библиотечного фонда Республиканского центра для инвалидов по зрению.

"Мы получили понимание и поддержку в том, что эти вопросы будут подниматься в РФ и будет ответная реакция в виде пополнения библиотечных фондов, поступления учебной литературы для наших учреждений", — отметила она.

© Sputnik/ Irina Leahova Приднестровские школы получили новый подарок от России

В ходе дискуссии затрагивались и вопросы обеспеченности учебниками учебных учреждений. Глава министерства просвещения Татьяна Логинова также отметила, что обсуждалась тема профессиональной переподготовки педагогов.

"Молодые педагоги смогут выезжать в Калининград для приобретения опыта работы у ведущих педагогов РФ. Это также летние кампании для наших детей с посещением таких всемирно известных лагерей, как Артек и Орленок", — пояснила она.

По словам руководителя министерства здравоохранения Андрея Гуранда, на встрече были подняты и важные вопросы сотрудничества медицины Приднестровья и России.

"Речь идет о продолжении контактов, которые были в январе, с минздравом РФ и их воплощении в жизнь. А именно вопросов обеспечения жителей Приднестровья высокосложной и высокотехнологичной медицинской помощью, а также подготовка профессиональных кадров", — подчеркнул Гуранда.

Продолжением разговора российского депутата с руководителями профильных ведомств Приднестровья станет встреча Алексея Силанова с представителями федеральных социальных министерств России, намеченная на 11 апреля в Госдуме. На ней будет обсуждено взаимодействие с Приднестровьем по проблемным вопросам. А во второй половине мая-в июне будет организована встреча глав ведомств социального блока Приднестровья в федеральных министерствах России с тем, чтобы определить конкретные мероприятия, которые будут реализовываться в 2017 году.

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