Будет ли работать МолдГРЭС после проигранного тендера

ТИРАСПОЛЬ, 6 апр — Sputnik, Ирина Ляхова. Молдавская ГРЭС после прекращения с 1 апреля экспорта электроэнергии на правый берег Днестра вынуждена работать в неэффективном режиме, в связи с этим специалистами рассматриваются все потенциальные варианты развития событий, вплоть до самого критичного — возможной остановки работы станции. Об этом сказал глава министерства промышленности и регионального развития Приднестровья Николай Глига.

© Sputnik / RODION PROCA Молдавская ГРЭС: спрос на электроэнергию снизился

"Из-за небольшого объема внутреннего рынка потребления электроэнергии в Приднестровье Молдавская ГРЭС вынуждена работать в очень неэффективном энергетическом режиме. Мы со специалистами ежедневно рассматриваем все возможные сценарии развития событий, и в том числе самые критичные. Сегодня возможна ситуация, когда станция может остановиться", — отметил он.

По словам Глиги, в случае остановки работы МолдГРЭС проиграют все — не только приднестровская сторона, но и правый берег Днестра, и Украина. Последняя и так испытывает определенный дефицит электроэнергии, за эти два дня уже четыре украинские тепловые станции перестали вырабатывать электроэнергию из-за нехватки угля. Между тем, Украина еще увеличивает объем потребления, заключив контракт по поставке электроэнергии на правый берег Днестра а, если встанет станция, то к нему прибавится и Левобережье.

© Sputnik/ В. Седачев Каково будет правому берегу от снижения выработки Молдавской ГРЭС

"Мы все находимся в одной лодке. Энергосистема юга Украины, Приднестровья и Молдовы — это единый сбалансированный комплекс. МолдГРЭС была построена для такого большого объема потребителей, и в том числе для Румынии. Та ситуация, в которой мы оказались, является разбалансированной и не по нашей вине. Мы пытаемся усилиями Днестрэнерго вместе с энергетиками Молдовы сбалансировать ее, но не все получается, как хотелось бы — станция не может работать исключительно на рынок Приднестровья", — подчеркнул он.

Глава профильного ведомства надеется, что ситуация разрешится, и МолдГРЭС найдет своего покупателя.

"Без работы Молдавской ГРЭС общая энергосистема юга Украины, Молдовы и Приднестровья функционировать стабильно не может", — еще раз обратил внимание Глига.

Как рассказал руководитель ведомства, два дня назад ГУП "Днестрэнерго" направило в адрес "Энергокома" (госпредприятие, являющееся поставщиком электроэнергии в Молдове) обращение с офертой об оплате услуг по транспортировке электроэнергии по территории Приднестровья. Но пока ответа не поступило.