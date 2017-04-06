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Молдавский грэс

Будет ли работать МолдГРЭС после проигранного тендера

© Sputnik / RODION PROCA
Экономика
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Глава министерства промышленности и регионального развития Приднестровья рассказал о рассматриваемых специалистами возможных сценариях развития событий в связи с тем, что МолдГРЭС проиграла тендер по поставке электроэнергии на правый берег Днестра

ТИРАСПОЛЬ, 6 апр — Sputnik, Ирина Ляхова. Молдавская ГРЭС после прекращения с 1 апреля экспорта электроэнергии на правый берег Днестра вынуждена работать в неэффективном режиме, в связи с этим специалистами рассматриваются все потенциальные варианты развития событий, вплоть до самого критичного — возможной остановки работы станции. Об этом сказал глава министерства промышленности и регионального развития Приднестровья Николай Глига.

Молдавский грэс
© Sputnik / RODION PROCA
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"Из-за небольшого объема внутреннего рынка потребления электроэнергии в Приднестровье Молдавская ГРЭС вынуждена работать в очень неэффективном энергетическом режиме. Мы со специалистами ежедневно рассматриваем все возможные сценарии развития событий, и в том числе самые критичные. Сегодня возможна ситуация, когда станция может остановиться", — отметил он.

По словам Глиги, в случае остановки работы МолдГРЭС проиграют все — не только приднестровская сторона, но и правый берег Днестра, и Украина. Последняя и так испытывает определенный дефицит электроэнергии, за эти два дня уже четыре украинские тепловые станции перестали вырабатывать электроэнергию из-за нехватки угля. Между тем, Украина еще увеличивает объем потребления, заключив контракт по поставке электроэнергии на правый берег Днестра а, если встанет станция, то к нему прибавится и Левобережье.

Здание Молдавской ГРЭС
© Sputnik/ В. Седачев
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"Мы все находимся в одной лодке. Энергосистема юга Украины, Приднестровья и Молдовы — это единый сбалансированный комплекс. МолдГРЭС была построена для такого большого объема потребителей, и в том числе для Румынии. Та ситуация, в которой мы оказались, является разбалансированной и не по нашей вине. Мы пытаемся усилиями Днестрэнерго вместе с энергетиками Молдовы сбалансировать ее, но не все получается, как хотелось бы — станция не может работать исключительно на рынок Приднестровья", — подчеркнул он.

Глава профильного ведомства надеется, что ситуация разрешится, и МолдГРЭС найдет своего покупателя.

"Без работы Молдавской ГРЭС общая энергосистема юга Украины, Молдовы и Приднестровья функционировать стабильно не может", — еще раз обратил внимание Глига.

Как рассказал руководитель ведомства, два дня назад ГУП "Днестрэнерго" направило в адрес "Энергокома" (госпредприятие, являющееся поставщиком электроэнергии в Молдове) обращение с офертой об оплате услуг по транспортировке электроэнергии по территории Приднестровья. Но пока ответа не поступило.

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Теги:
Молдавская ГРЭС, Молдова, Приднестровье
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