10:57 09 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Виктор Парликов

Эксперт не исключил, что Молдова может остаться без электроэнергии

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Экономика
Получить короткую ссылку
290 0 0

Эксперт в области энергетики Виктор Парликов считает, что существуют риски повторения ситуации, возникшей в 2014 году, когда Украина остановила поставки электроэнергии в Молдову.

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. Бывший руководитель НАРЭ отметил, что в случае возникновения дефицита угля из-за конфликта на Востоке Украины, экспортер может приостановить поставки энергии в Молдову для обеспечения бесперебойного энергоснабжения украинских потребителей.

Отопление, архивное фото
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Молдову ждет очередная волна подорожаний: "взлетят" тарифы на отопление и электроэнергию

В ноябре 2014 года из-за острого дефицита угля в связи с военными действиями на Донбассе, поставки украинской электроэнергии в Молдову были практически полностью приостановлены. В связи с этим, власти республики продлили на год контракт с Молдавской ГРЭС. После этого власти Украины неоднократно выражали готовность возобновить в будущем снабжение Молдовы электроэнергией по конкурентоспособным ценам.

"Безусловно, учитывая то, что на Востоке Украины ситуация не разрешилась, риски, связанные с поставкой угля из восточных регионов Украины, сохраняются. Безусловно, определенного рода риски имеются", — сказал эксперт в интервью Sputnik Молдова.

Комментируя ограниченный экспортный потенциал украинских производителей энергии, Виктор Парликов выразил надежду на то, что компания-поставщик сможет выполнить взятые на себя перед Молдовой обязательства. Ранее были обнародованы данные о том, что энергобаланс Украины позволяет экспортировать лишь 90 млн кВт ч ежемесячно, в то время как потребности Молдовы составляют 270 млн кВт ч.

"Это расчетные прогнозные данные. Есть конкретный поставщик с именем, фамилией, адресом и расчетным счетом, который взял на себя обязательство по поставке энергии. Ну посмотрим, насколько этот поставщик может выполнить свои обязательства", — заключил Виктор Парликов.

Ранее, акционерное общество "Энергоком" подписало с украинской компанией "DTEK Trading" контракт на поставки электричества в Молдову с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года.

Таким образом, республика будет импортировать электроэнергию по 50,2 доллара за мегаватт-час, тогда как Молдавская ГРЭС просила 54,4 доллара. В Приднестровье решение Кишинева встретили негативно.

По теме

Премьер уверен: проблем с поставками электроэнергии в Молдову не будет
Теги:
поставки электроэнергии, энергетическая безопасность, Виктор Парликов
Правила пользованияКомментарии





Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

еврейский погром
Как происходил еврейский погром в Кишиневе в 1903 году
Люди убегали от места наезда грузовика на толпу пешеходов в Стокгольме
Люди убегали от места наезда грузовика на толпу пешеходов в Стокгольме
Еврейский погром в Кишиневе 114 лет
История еврейского погрома в Кишиневе

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.