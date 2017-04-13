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Что такое KROLL на самом деле и можно ли верить его отчетам

© Sputnik/ Максим Богодвид
Экономика
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"KROLL Inc." - официально консалтинговая компания, но по сути – частное детективное агентство, сформированное из бывших сотрудников ЦРУ и МИ-5

Александр ПЕТРОВ

Отчет KROLL, который в свое время наделал много шуму в Молдове, на поверку оказался не столь авторитетным, как позиционировался ранее, отмечает газета "Комсомольская правда" в Молдове.  Напомним, что нанят KROLL был для расследования обстоятельств так называемой "кражи века". Официальный заказчик – Национальный банк.

Публикуем некоторые выдержки из материала издания.

Деньги
© Sputnik/ Mihail Kutuzov
Второй этап расследования Kroll: получателей больше, чем все думали

Важная деталь: заключение контракта с KROLL произошло в то время, когда правительство Молдовы возглавлял представитель Либерально-демократической партии Валерий Стрелец. Именно он сообщил о подписании контракта, всячески давая понять, что это целиком и полностью его личная заслуга и заслуга его партии. Характерно, что конкурс, в результате которого победил именно KROLL, был закрытым.

По условиям контракта, KROLL, вне зависимости от результата, получит от заказчика – Национального банка Молдовы — около миллиона долларов США, а в случае возврата части похищенных средств может претендовать на большую часть этих денег. Во всяком случае, по словам того же Валерия Стрельца, на фазе переговоров KROLL настаивал, чтобы из возвращенных 100 миллионов евро получить в качестве гонорара 60 миллионов. То есть – 60 процентов от суммы!

Миллион долларов американским пинкертонам

На какой сумме в конечном счете сошлись молдавские чиновники и американские детективы, неизвестно.

Известно лишь одно: услуги KROLL стоят очень и очень дорого. При этом детективное агентство практически ничем не рискует — свой миллион долларов оно заработает в любом случае. И этот миллион американским пинкертонам заплатим мы с вами.

Деятельность этого, одного из самых высокооплачиваемых детективных агентств в мире, часто вызывала недоуменные вопросы и провоцировала крупные, в том числе международные, скандалы. Агентство неоднократно подозревалось и обвинялось в проведении заказных расследований с определенным результатом, "отбеливании" заказчиков, в многочисленных попытках разрушить репутацию политиков, бизнесменов, общественных деятелей.

валюта
© Sputnik/ Алексей Даничев
Очередная кража миллиарда почти удалась, но помешала... орфография

Кроме того, далеко не всегда KROLL возвращал средства, для поиска которых его нанимали. Гонорары, впрочем, он получал всегда!

KROLL: история сомнительных достижений

В 1992 году, сразу после развала СССР, правительство Егора Гайдара наняло KROLL для поиска денег КПСС, так называемого "золота партии". Никаких денег KROLL не нашел, хотя большая их часть, по предположению, отмывалась в самих США.

Одна из операций по отмыванию, как минимум миллиарда долларов, бывшей КПСС проводилась в 1992-93 годах, под самым носом у KROLL, в столице США — Вашингтоне.

Никаких денег либо золота KROLL так и не обнаружил. Но полтора миллиона долларов государственных денег от российского правительства получил! На тот момент даже для России это была огромная сумма.

Разразился скандал. Этот провал больно ударил по бизнесу детективного агентства. По свидетельству источников в Вашингтоне, после этого оно долгое время в основном занималось слежкой за женами по заданию ревнивых мужей.

До сих пор не был получен ответ на главный вопрос: что это было – проявление непрофессионализма детективов KROLL или намеренное прикрытие отмытых и осевших в США денег, выведенных из Советского Союза?

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Теги:
можно ли верить, отчет, "KROLL Inc.", Kroll
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