По делу об отмывании миллиардов $ из России - 5 лет тюрьмы

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Апелляционная палата Кишинева приговорила судебного исполнителя, обвиняемую в злоупотреблении служебным положением, к 5 годам тюрьмы по делу об отмывании миллиардов долларов из Российской Федерации через молдавские банки, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

"Сегодня по настоянию прокуроров судебный исполнитель, обвиняемая в злоупотреблении служебным положением, что привело к серьезным последствиям, приговорена к 5 годам тюрьмы с лишением права занимать определенные должности в течение 10 лет", — сообщили в прокуратуре.

Там отметили, что решение вынесено Апелляционной палатой Кишинева, которая удовлетворила протест прокуроров, обжаловавших вердикт первой инстанции.

Государственный обвинитель доказал, что в период марта 2011 — января 2014 судебный исполнитель вынес постановление о применении 40 принудительных мер, не имея на это право.

Как подчеркнули в прокуратуре, "прокуроры установили, что в этот же период через филиал КБ "Moldinconbank" АО в Кишиневе, мажоритарный акционер которого Вячеслав Платон (приговоренного на 18 лет по делу об отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве — ред.), осужденная приказала упорядочить сбор средств в размере 211,05 миллиарда леев (11,58 миллиарда долларов) с корреспондентских счетов российских банков в пользу кредиторов нерезидентов".

В период 2010-2014 годов через молдавские банки из РФ было выведено порядка 700 миллиардов рублей, что по валютному курсу на тот момент составляло более 18 миллиардов долларов (в СМИ звучат разные цифры в связи с использованием разных курсов). В феврале 2014 года эту схему начала расследовать Антикоррупционная прокуратура. Всего по этому делу, которое правоохранительные органы Молдовы назвали "Landromat" ("Прачечная"), в республике возбуждены уголовные дела против 16 судей и четырех судебных исполнителей.

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