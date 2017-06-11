"Валютчики" в шоке от курса молдавского лея

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Молдавские "валютчики" прогнозируют в дальнейшем ослабление курса доллара к лею. Трейдеры утверждают, что национальная валюта продолжит укрепляться к "американцу".

© Sputnik/ Evgheni Panasenco Где в Кишиневе нельзя менять валюту

В молдавских банках в выходные покупка доллара обходиться в 18,05-18,12 лея, а продажа в 18,2-18,26 лея. Некоторые обменники покупают доллары и вовсе по 17 леев. Участники валютного рынка в шоке от поведения доллара.

"Тенденция ослабления доллара продолжится. Это связано не с внутренним рынком Молдовы, а с ситуацией на мировой арене. Быть может вскоре ситуация исправится. Но пока, конечно, многие граждане жалуются на падение доллара, так как теряют на накоплениях в этой валюте", — отметил один из представителей валютного рынка.

Эксперты советуют граждам, держать накопления в более стабильных валютах. Специалисты подчеркивают, что сбережения лучше хранить в нескольких валютных корзинах.