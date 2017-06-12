Бизнесменов Молдовы избавили от бумажной волокиты

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Правительство Молдовы на очередном заседании в среду утвердило решение исключить около 150 разрешительных документов, касающихся авторизации предпринимательской деятельности.

"Изначально говорил, что для нас очень важно сделать все возможное для обеспечения комфорта тех, кто занимается бизнесом в Молдове", — сказал премьер Павел Филип.

© Sputnik/ Владимир Трефилов Ряд молдавских бизнесменов навсегда распрощаются со своими миллионами

Проект новой номенклатура разрешительных документов состоит из трех компонентов – авторизации, сертификаты и лицензии. Их будут выдавать в соответствии сферой деятельности экономического агента.

Как уточняют в правительстве, данные изменения исключают возможность безосновательно отклонить поданное предпринимателем заявление.

Если оно заполнено не так, как следует, или если бизнесмен представил не все требуемые законом бумаги, срок выдачи документа продлят еще на 30 дней.

Кроме того, решением кабмина увеличены санкции чиновникам, которые допускают превышение полномочий.

По предварительным подсчетам, принятые поправки позволят бизнесменам экономить в общей сложности 43,6 миллиона леев в год.

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